Elisabeth Polsinger ist die neue Vizepräsidentin des Motorradvereins "Red Biker" in Kärnten.

WOLFSBERG. Die "Red Biker" zählen zu den größten Motorradvereinen Österreichs und setzen sich unter anderem für Berücksichtigung im Stadtverkehr, die Freigabe von Busspuren, speziell gekennzeichnete Motorrad-Abstellplätze und vorgezogene Haltelinien ein. In Kärnten stehen dem Verein nun Präsident Janez Cvelf und Vizepräsidentin Elisabeth Polsinger vor.

Neues Hobby entdeckt

"Ich bin 20 Jahre lang am Sozius mitgefahren, da mein Mann begeisterter Motorradfahrer ist. Doch das wurde mir irgendwann zu langweilig und ich pausierte, bis mir die Vespas mit ihren schönen bunten Farben ins Auge gestochen sind", erzählt Polsinger. Im Herbst 2020 erlangte sie den Motorradführerschein und startete heuer im Frühjahr voll durch: "Allein in der letzten Saison habe ich 4.000 Kilometer zurückgelegt. Entweder war ich mit einer Mädelsrunde unterwegs oder mit meinem Mann, der auch einen Roller besitzt."

Elisabeth und Reinhold Polsinger sind Mitglied bei den Red Bikers.

Foto: Red Biker

hochgeladen von Simone Koller

Direkt an die Vereinsspitze

Im Zuge dessen wurde Polsinger heuer auch Mitglied bei den Red Bikers: "Mit dem Roller bin ich bei den Ausfahrten dabei. Ich wurde sofort in die Gemeinschaft aufgenommen und die Biker sind auch sehr rücksichtsvoll." Nach nur sechs Monaten wurde sie zur Vizepräsidentin des Vereins gekürt, der seit dem Jahr 2019 in Kärnten besteht. "Aktuell umfasst unsere Gruppe etwas über 30 Mitglieder – davon vier Frauen", erzählt Polsinger. Aus dem Bezirk Wolfsberg zählt der Verein fünf Mitglieder, generell erstreckt sich das Einzugsgebiet zum Großteil über den Unterkärntner Raum.

Mehr Frauen gewinnen

Die begeisterte Vespa-Fahrerin hat sich in ihrer neuen Funktion einige Ziele gesetzt. Ihre größte Motivation ist aber, "mehr Frauen für dieses Hobby zu begeistern". Gemeinsam einem derartigen Hobby nachzugehen, mache viel mehr Spaß. "Jeder ist bei uns willkommen, egal ob mit Roller oder einem mächtigeren Gefährt. Im Club bilden sich für die Ausfahrten auch oftmals kleinere Gruppen, sodass jeder auf seine Kosten kommt", fügt die Vizepräsidentin hinzu.

Elisabeth Polsinger genießt gerne das Gefühl von Freiheit.

Foto: Privat

hochgeladen von Simone Koller

La Dolce Vita ...

"Für mich ist das Gefühl von Freiheit bei den Touren von großer Bedeutung. Vor allem an dem Vespa-Feeling von Dolce Vita und Co. habe ich Gefallen gefunden. Außerdem ist Motorradfahren ein toller Ausgleich zu stressigen Arbeitstagen, denn es erfordert volle Konzentration", schildert Polsinger. Sie arbeitet als leitende Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Lymphklinik und Inneren Medizin im Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg und hilft nebenher im Fotostudio ihres Gatten Reinhold Polsinger mit. "Natürlich dürfen auch bei unseren Bike-Touren schöne Erinnerungsfotos nicht fehlen", fügt sie hinzu. In der kommenden Saison möchte sie mit ihrer Vespa die Toskana erkunden: "Vor allem Sightseeing funktioniert als Biker gut. Heuer legten wir beispielsweise im Burgenland und Ungarn 550 Kilometer zurück."

Mitglieder willkommen

Als aktive Motorrad-Gemeinschaft für Frauen und Männer jeden Alters freuen sich die Red Bikers jederzeit über neue Mitglieder. "Respektvoller Umgang im Verein ist uns wichtig, Mitglieder sollen sich bei uns wohlfühlen. Im Frühjahr ist auch ein Fahrsicherheitstraining geplant und ein Erste-Hilfe-Kurs", so die Vizepräsidentin. Außerdem ist der Verein karitativ tätig: Der Reinerlös aus dem Verkauf der eigens gestalteten Biker-Kalender samt Jahresprogramm des Clubs kommt dem Kiwanis Club Lavanttal zugute, der hilfsbedürftige Kinder im Bezirk unterstützt. Wer sich für die Mitgliedschaft bei dem Motorradverein interessiert, kann sich bei Elisabeth Polsinger (0664/84 99 310) melden. Denn: "Motorradfahren wäscht die Seele vom Staub des Alltags rein."