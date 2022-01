Aus bisher unbekannter Ursache geriet in Wolfsberg ein Müllcontainer in Brand.



WOLFSBERG. Am 17. Jänner 2022 gegen 21:.0 Uhr geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Müllcontainer bei einer Wohnanlage in Wolfsberg in Brand. Eine Anrainerin, die mit ihrem Hund spazieren ging, entdeckte eine starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr.

Starke Rauchentwicklung



Die Feuerwehr, welche mit zwölf Mann und drei Fahrzeugen anrückte, setzte den Container unter Wasser, um die starke Rauchentwicklung zu unterbinden. Am Müllcontainer, welcher voll mit üblichen Haushaltsmüll befüllt war und an angrenzenden Objekten entstand vorerst kein ersichtlicher Schaden. Eine Brandursache ist zum derzeitigen Ermittlungstand nicht bekannt. Personen wurde keine verletzt.