Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin auf der Pöllingerstraße in St. Andrä.



ST. ANDRÄ. Vermutlich aufgrund von Straßenglätte kam eine Pkw-Lenkerin am Abend des 22. Dezember auf der Pöllingerstraße in Kolleg (St. Andrä) von der Straße ab und landete in einem Acker. Der Pkw kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Ins LKH Wolfsberg gebracht



Glücklicherweise konnte sich die Lenkerin von selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde vom Roten Kreuz zur Kontrolle ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Die Feuerwehren St. Andrä, Fischering und Wolfsberg standen im Einsatz und halfen, das Fahrzeug wieder auf alle Viere zu stellen. Mithilfe eines Abschleppdienstes konnte das Fahrzeug wieder auf die Straße gehievt werden.