Probefahrten, eine Servicestation und vieles mehr locken am Samstag Radfahrer auf den Hohen Platz.

WOLFSBERG. Am Samstag, 29. Mai 2021, ist am Hohen Platz in Wolfsberg einiges los. Parallel zum Kulinarik-Kultur-Markt (KuKuMa) veranstalten die Radlobby Lavanttal und das Energieparadies Lavanttal ein Kick-off-Event. Die Programmpunkte widmen sich dem Thema Radfahren, insbesondere liegt die Alltagstauglichkeit der Fahrräder im Fokus.

Event am Hohen Platz

Am Samstag findet die Veranstaltung von 9 bis 14 Uhr am Hohen Platz statt. Für feinste Live-Musik sorgen Dominik Simon und Sandro Gutschi als das Duo "Joy of Spring" und das Team der "Bunten Küche" verwöhnt mit Kaffee und Kuchen. Aktuelle Covid-Regelungen wie die 3G-Regelung sowie die Registrierung sind einzuhalten.

Synergien bündeln

Im Rahmen des Events werden die Radlobby Lavanttal sowie das Projekt "Fahrradies-Lavanttal" vorgestellt. Beide Institutionen befassen sich mit Alltagstauglichkeit des Radfahrens und der Optimierung des heimischen Radwegenetzes. "In erster Linie wollen wir die neugegründete Arbeitsgruppe der Radlobby im Lavanttal publik machen. Das Gleiche gilt auch für das Fahrradies-Lavanttal", sind sich Bernhard Teferle und Stephan Stückler einig. Außerdem freuen sich die Organisatoren schon auf den Austausch mit der Bevölkerung: "Ansätze und Ideen für die Optimierung der Radwege im Tal sind stets willkommen."

Infrastruktur attraktivieren

Im Rahmen der gemeinnützigen Interessensvertretung für Radfahrer arbeitet die Radlobby kärntenweit an Maßnahmen zur Attraktivierung der Infrastruktur für Radfahrer. Im Lavanttal stehen Sprecher Bernhard Teferle und Stellvertreter Roland Lassenberger der im Vorjahr gegründeten Arbeitsgruppe vor: "Unser Ziel ist es, mit Verbesserungen im kleinen und großen Rahmen den Verkehrsfluss im ganzen Lavanttal zu fördern." Die beiden sehen schon in kleinen Projekten – etwa neuen Verkehrstafeln oder Bodenmarkierungen – viele Vorteile.

Routen optimieren

"Beim Energieparadies Lavanttal stehen Klimaschutz-Maßnahmen im Mittelpunkt, Radfahren im Alltag spielt dabei eine wesentliche Rolle. Durch die Zusammenarbeit mit der Radlobby wollen wir Synergien beider Institutionen nutzen", betont KEM-Manager Stephan Stückler. Das Projekt "Fahrradies-Lavanttal" läuft seit zwei Jahren, in allen KEM-Gemeinden arbeitet man derzeit an Routen, die einen optimalen Anschluss an den Lavantradweg ermöglichen.

Zusammen unterwegs

Die Organisatoren haben auch schon des Öfteren gemeinsam in die Pedale getreten: "Schwach- und Gefahrenstellen des Wolfsberger Radwegenetzes wurden schon dokumentiert, außerdem konnten wir einige neue Ansätze für Routen bereits auf ihre Praxis-tauglichkeit prüfen."

Probefahrt und Service

Am Samstag werden auch Probefahrten mit dem E-Lastenrad "KLaRa" sowie eine Service- und Reparaturstation durch "Take a Ride" geboten. Zudem werden eine E-Rikscha und Alltagsräder, E-Bikes und Fahrradanhänger präsentiert.