Bezirksrettungskommandant Florian Trebuch über den Rettungseinsatz bei der Karthalle in St. Stefan.

WOLFSBERG. Wie berichtet kam es am vergangenen Wochenende in der Karthalle in St. Stefan zu einem Vorfall, der österreichweit für Aufregung sorgte. Vermutlich aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung musste die gesamte Halle evakuiert werden. Zwölf Personen zwischen zehn und 17 Jahren wurden mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Neun Retter im Einsatz



Vom Roten Kreuz war Bezirksrettungskommandant Florian Trebuch als Einsatzleiter vor Ort: „Als ich erfuhr, dass es um eine große Anzahl von Betroffenen ging, habe ich meinen Bruder, den Notfallsanitäter Christian Trebuch, meiner Schwester, Notärztin Katharina Trebuch und meine Mutter, Notfallsanitäterin Claudia Trebuch kontaktiert, die mit dem Privat-Pkw zum Einsatzort kamen. Außerdem waren noch zwei Rettungstransportwägen vor Ort. Gesamt waren wir mit neun Rotkreuz-Mitarbeitern im Einsatz.“

Eltern brachten Kinder ins Freie



Der Sachverhalt stellte sich so dar, dass eine Gruppe Kinder in der Halle über mehrere Stunde dem Kartsport nachgegangen waren. Als die Eltern zur Halle kamen, um ihre Kinder abzuholen, bemerkten sie, dass mit den Jugendlichen etwas nicht stimmte – sie wiesen starke Bewusstseinseintrübungen auf. Geistesgegenwärtig wurden sie von den Eltern sofort ins Freie gebracht, wo sie von den Einsatzkräften vorgefunden wurden.

Auch private Transporte



Trebuch: „Weil es sehr kalt war und die Kinder keine Jacken anhatten, brachten wir sie zuallererst in die Rettungsautos. Die Notärztin hat sofort den Bewusstseinszustand evaluiert. Eine 17-Jährige und ein Kind brachten wir ins LKH Wolfsberg, drei weitere Patienten wurden ins ELKI nach Klagenfurt gebracht.“ Da von zwölf vergifteten Personen die Rede war, wird davon ausgegangen, dass einige Eltern mit ihren Kindern selbst ins Krankenhaus gefahren sind. Unterdessen wurde die Halle von den Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg, St. Johann und St. Stefan belüftet und die Gaswerte gemessen, wobei die Kameraden einen stark erhöhten Kohlenmonoxidwert feststellten. Die Karthalle ist aktuell noch geschlossen, es wird der Grund für die erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration eruiert.

Lebensgefährliches Gas



Kohlenstoffmonoxid oder CO ist lebensgefährlich, weil es geruch- und farblos ist und den Sauerstofftransport behindert, der Betroffene erstickt daran. CO entsteht bei unvollständigen Verbrennungsprozessen, beispielsweise eben von Treibstoff.