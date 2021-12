Ein 39-Jähriger kam zu Sturz und verletzte sich schwer.



ST. PAUL. Am 19. Dezember 2021 gegen 10.15 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus der Gemeinde Lavamünd auf einer Baustelle in Stadling, Marktgemeinde St. Paul, mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Im Zuge dieser Tätigkeit überknöchelte er mit seinem rechten Fuß und kam zu Sturz. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Verletzte wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.