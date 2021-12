Der neue Kindergarten, Straßensanierungen und eine neue Website stehen in St. Andrä auf dem Programm.



St. ANDRÄ. Eine ganze Reihe von Projekten will die Stadtgemeinde St. Andrä im kommenden Jahr fertigstellen. Das bedeutendste ist wohl der neue Kindergarten hinter der Volksschule, der sich bereits im Bau befindet und Ende 2022 bezugsfertig sein soll. Das 3,2-Millionen-Euro-Projekt wird mit 2,47 Euro gefördert und künftig Platz für 95 Kinder in vier Gruppen bieten. Die Nutzfläche des Kindergartens beläuft sich auf 1.170 Quadratmeter. Neben den vier Gruppenräumen gibt es zusammenlegbare Bewegungsräume, einen Speisebereich und eine Vorbereitungsküche. Errichtet wird der Bau in Holzriegelbauweise mit einem begrünten Flachdach sowie einer Photovoltaikanlage. Auf dem rund 6.500 Quadratmeter großen Areal wird ein großzügiger Kinderspielplatz installiert. Zum Bringen und Abholen der Kinder werden 19 Parkplätze bereitstehen. Entwickelt wurde das Konzept von Sabine Polesnig von der G+H Ziviltechniker GmbH und Kindergartenleiterin Maria Gritsch-Wastian.

Straßen auf Vordermann bringen



Straßensanierungen werden im kommenden Jahr einen gewichtigen Kostenpunkt in der Stadtgemeinde darstellen. Bereits abgeschlossen wurde die Sanierung der Pöllingerstraße (Bereich Remsnegger) um rund 150.000 Euro, sobald es die Witterung zulässt will man auf der Lammerstraße (Sieberebene) und auf der Burgstallerstraße loslegen, diese beiden Projekte werden mit voraussichtlich 275.000 Euro zu Buche schlagen. Sanierungsarbeiten stehen auch auf Teilbereichen der Kienbergerstraße bevor, und zwar ausgehend von der Kirche bergauf über eine Länge von etwa einen Kilometer. Dafür plant die Stadtgemeinde Kosten von rund 300.000 Euro ein.

Zu Fuß nach Wimpassing



Ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung ist der Bau eines Gehweges von St. Andrä nach Wimpassing – ein Ortsteil, der laufend wächst und wo sich mittlerweile auch einige junge Familien niedergelassen haben. Der rund 600 Meter lange Gehweg ist mit einer Gesamtinvestitionssumme von 326.000 Euro veranschlagt.

Neuer Unimog



Bereits beschlossene Sache ist der Ankauf eines neuen Unimogs für den Wirtschaftshof. Nachdem das alte Fahrzeug bereits 20 Jahre auf dem Buckel hat und heuer nur noch mit großem Aufwand in Betrieb genommen werden konnte, steht hier eine Investition von rund 420.000 Euro an. Das neue Gerät wird alle Stücke spielen und kann sowohl für die Schneeräumung, das Ausbringen von Split als auch für Böschungsmäharbeiten verwendet werden. „Wir haben auch vor, Böschungsmähungen an neuralgischen Punkten dreimal anstatt nur zweimal pro Jahr durchzuführen, um hier mehr Sicherheit zu gewährleisten“, sagt Bürgermeisterin Maria Knauder.

Frischer Onlineauftritt



Auf ganz neue Beine wird der Webauftritt der Stadtgemeinde gestellt. Einerseits ist eine reine Verwaltungsseite für alle Gemeindeangelegenheiten wie den Bürgerservice und die Amtstafel in Arbeit. Andererseits werden die Bereiche Kultur und Tourismus ausgegliedert. Ihnen wird sich mit Start April eine eigene Website widmen, die vom Maria Rojacher Jungunternehmen Alpsware erstellt wird. Weitere Investitionen tätigt die Stadtgemeinde in eine neue WC-Anlage für die Freizeitanlage St. Andäer See (12.000 Euro), eine Erweiterung des Klettergartens in Eitweg (70.000 Euro) und Wasser- sowie Kanalarbeiten (700.000 Euro).