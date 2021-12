Der Briefkasten wurde komplett zerstört.



ST. ANDRÄ Am 19. Dezember 2021 um 16.35 Uhr wurde durch derzeit unbekannte Täter ein neben der Pöllinger Gemeindestraße in St. Andrä an Bäumen montierter Postbriefkasten gesprengt. Rückstände des Sprengmateriales konnte nicht vorgefunden werden. Der Briefkasten wurde zur Gänze zerstört. Die genaue Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.