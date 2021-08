Der Schaden beträgt 3.500 Euro. Wasserretter sind erzürnt.



ST. ANDRÄ. Am 1. August 2021 gegen 14.40 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter aus einer offenstehenden Garage der Wasserrettung am St. Andräer See ein Drucklufttauchgerät samt Zusatzausrüstung. "Diese Tauchgeräte sind Privateigentum der Rettungsschwimmer. Der Wert der gestohlenen Ausrüstung beträgt etwa 3.500 Euro", sagt Einsatzstellenleiter Peter Ceplak. "Der Diebstahl ist ein Anschlag auf unsere Einsatzbereitschaft. Der Diebstahl ereignete sich, während die Einsatzstelle besetzt war. Das Garagentor stand offen und war durch eine Kette mit Warnschild abgesperrt. Laut Polizei häufen sich landesweit Diebstähle von Tauchausrüstungen.