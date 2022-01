Noch bis 31. März 2022 können sich Jungunternehmer mit ihrer Geschäftsidee für das Pop-Up-Programm der Stadtgemeinde Wolfsberg und des KWF bewerben.

WOLFSBERG. Eine Erfolgsgeschichte ist die Pop-Up-Aktion, die die Stadtgemeinde Wolfsberg in Zusammenarbeit mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) heuer bereits zum fünften Mal lanciert. Das Projekt stieß auf so großen Anklang, dass es heuer kärntenweit aufgerollt wird. Auch in Wolfsberg sind nun wieder gewiefte Geschäftsideen gefragt.

Sechs Monate mietfrei



Bewerber können noch bis 31. März ihre Businessidee beim KWF einreichen. Eine fünf- bis sechsköpfige Jury bewertet die Einreichungen. Die besten unter ihnen erhalten die Möglichkeit, in ein leerstehendes Geschäft in der Wolfsberger Innenstadt einzuziehen, wobei die Stadtgemeinde Wolfsberg für die ersten sechs Monate die Miete bis zu einer Höhe von 400 Euro brutto übernimmt. Der Unternehmer muss nur für die Betriebskosten aufkommen.

3.000 Euro Preisgeld



Zusätzlich winken für die besten Konzepte jeweils 3.000 Euro Preisgeld des KWF, die zweckungebunden verwendet werden können, beispielsweise für Marketing oder Geschäftseinrichtungen. Für die ersten drei Jahre nach Ablauf des Projekts gibt es seitens der Stadtgemeinde einen Mietkostenzuschuss von bis zu 30 Prozent der Mietkosten.

Alles ist möglich



In Hinblick auf die Geschäftsidee sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Alles ist möglich, von Dienstleistungen über Handwerk bis hin zum klassischen Verkauf. Es ist auch nicht nötig, dass der Bewerber bereits ein Gewerbe angemeldet hat. Mitmachen können nicht nur Gründer, sondern auch Unternehmer, die bereits einen Standort betreiben und einen weiteren in der Wolfsberger Innenstadt eröffnen wollen oder solche, die an einen neuen Standort umziehen wollen. Auch land- und forstwirtschaftliche Unternehmen können mitmachen, sind allerdings vom Preisgeld ausgeschlossen.

Patricia Radl-Rebernig, regionale Kontaktperson des KWF

Foto: MeinBezirk.at

hochgeladen von Daniel Polsinger

Betreuung vor Ort



Betreut werden die Bewerber über die gesamte Projektdauer von Patricia Radl-Rebernig, die örtliche Vertreterin des KWF. Sie hilft überall weiter, wo Fragen auftauchen, beispielsweise bei der drei- bis fünfseitigen Verschriftlichung der Businessidee, die schlussendlich eingereicht werden soll. Darin sollen bereits alle grundlegenden Fragen zur Geschäftsvision beantwortet werden, darunter das Kerngeschäft, die Zielgruppe und das nötige Marketing.

Fast alle noch selbstständig



Bisher war das Wolfsberger Pop-up-Projekt ein Volltreffer. Fast alle Teilnehmer der vergangenen Jahre blieben der Bezirksstadt als Unternehmer erhalten. Einige von ihnen haben zwar die Geschäftslokalität gewechselt, sind aber immer noch als Selbstständige tätig.

----------

Zur Sache

Online-Anmeldung:

https://kwf.at/foerderungen/meine-pop-up-kooperation-kaernten/

Regionale Kontaktperson

Patricia Radl-Rebernig, E-Mail: office@radl-rebernig.at