Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in Kleinedling im Bezirk Wolfsberg. Zwei Personen wurden schwerverletzt.

WOLFSBERG. Ein 23-jähriger Mann aus Wolfsberg lenkte am Montag um 15:40 Uhr seinen Pkw auf der Klagenfurter Straße B 70 im Ortsgebiet von Kleinedling, Gemeinde und Bezirk Wolfsberg, in Richtung St. Andrä. Zur gleichen Zeit lenkte eine 18-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg ihren Pkw auf der St. Mareiner Straße in Richtung Osten. Am Beifahrersitz saß ein 17-jähriger Bekannter der Frau aus Wolfsberg.

Kollision

Die Frau bog nach links in die Kreuzung ein und stieß gegen den Pkw des 23-jährigen. Dieser wurde leicht verletzt, die Frau und ihr Beifahrer wurden schwer verletzt. Alle drei wurden von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die FF St. Marein stand mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.