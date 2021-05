Gestern Nachmittag ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle im Bezirk Wolfsberg.



PREITENEGG. Am 26. Mai gegen 15.55 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg auf der Packer Straße (B 70) in Oberpreitenegg in Richtung Pack. Als er einen vor ihm fahrenden PKW überholen wollte, bog dieser, gelenkt von einem 54-jährigen Mann aus dem Bezirks Wolfsberg, nach links ab. Der Motorradfahrer stieß gegen das Heck des PKW, wurde einige Meter weiter geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von Angehörigen ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Der PKW-Lenker blieb unverletzt.

ST. ANDRÄ. Am 26. Mai gegen 17.15 Uhr fuhren ein 60-jähriger und ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg auf der Packer Straße (B 70) von St. Andrä mit ihren Rennrädern in Richtung Griffen. Bei der Auffahrt zum sogenannten „Brenner Hügel“ in Framrach schlossen zwei PKW, gelenkt von einer 64-jährigen Frau und einem 18-jährigen Mann, auf die Radfahrer auf und fuhren wegen des Gegenverkehrs langsam hinter den Rädern her. Als Dritter schloss ein 17-jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg auf und übersah offenbar, dass die vorderen PKW langsam fuhren. Er lenkte seinen PKW rechts auf die Böschung ab, das Fahrzeug kippte um und schlitterte weiter gegen die vorderen PKW, die wiederum die beiden Radfahrer zu Boden stießen. Die beiden Radfahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Die drei PKW-Lenker blieben unverletzt.