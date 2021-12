"Kinderschänder"-Satz des Wolfsberger FPÖ-Chefs Christian Ragger in einem Artikel der Lavanttaler Woche sorgte für heftige Reaktionen.

WOLFSBERG. In einem Interview der Lavanttaler Woche wetterte der Wolfsberger Bezirksparteiobmann Christian Ragger gegen die Impfpflicht und sprach auch das Thema der Kinderimpfungen an. Wörtlich stand in dem Interview Ragger: „Jeder, der sich an unseren Kinder vergreift, ist so heranzuziehen wie jemand, der als Kinderschänder verurteilt wird.“

"Scharlatane"



Dieser Satz sorgte für heftige Reaktionen. Es äußerte sich SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher zu dem Thema; er fordert von FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer eine Entschuldigung und Klarstellung. Sucher: "Die Impfung gegen das Corona-Virus ist für Kinder ab dem 5. Lebensjahr von medizinischen Expertinnen und Experten empfohlen. Woher bezieht der Jurist und FPÖ-Politiker Ragger seine Expertise? Von 'Dr.' Kickl, dem Spezialisten für Pferde-Entwurmungsmittel? Oder Dr. Belakowitsch, die zur Stimmungsmache die Menschen wider besseren Wissens belügt? Ich lasse mich als Vater von solchen offensichtlichen Scharlatanen der FPÖ nicht als Kinderschänder bezeichnen und fordere im Namen aller Eltern und Ärzt*innen zumindest eine umgehende Entschuldigung sowie Klarstellung durch FPÖ-Obmann Angerer!"

"Missverständlich zitiert"



Indes hat sich auch FPÖ-Bezirkschef Christian Ragger an die Lavanttaler Woche gewendet und vorgebracht, dass er sich in besagtem Interview missverständlich zitiert fühle, weil seines Empfindens nach bedeutende Teile seines Statements nicht abgedruckt wurden. Das Statement, das der Redaktion als Audiodatei vorliegt, dauert gesamt 3.39 Minuten und behandelt über rund 80 Sekunden das Thema Kinderimpfungen.

Das Statement im Original



Wörtlich sagt Ragger darin:

"Der dritte Punkt ist, dass ein massiver Eingriff – und das ist schon wirklich hart an der Grenze jeglicher demokratischen Grundlage – Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden. Jeder, der sich an unseren Kindern vergreift ist im Grunde genommen dermaßen heranzuziehen wie heute jemand, der als Kinderschänder verurteilt wird. Und ich kann das in keinster Weise goutieren, dass Kinder geimpft werden, wo wir die Langzeitfolgen von jeglichen (Impfungen) und Medikationen, die jetzt verabreicht werden, (noch nicht) erforscht haben.

Ich halte noch einmal fest: Man hat uns immer auch gesagt in vielen Bereichen, man wird quasi eine lange Wirkung haben, wenn man zwei Impfungen hat. Mittlerweile ist der Impfverlauf von allen verabreichten Impfungen zwischen vier und sieben Monaten und man muss regelmäßig neu impfen gehen. Selbst hier hat man uns belogen und deswegen sollte man hier ganz klar Kinder außen vor sparen und in keinster Weise einer Impfung unterziehen."

Abschließend hält Ragger noch einmal fest, dass er kein Impfgegner sei, sondern die Meinung vertrete, dass Menschen selbst entscheiden sollen, ob sie sich impfen lassen oder nicht.