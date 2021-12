Weihnachten ohne ein Weihnachtskonzert ist auch in der Musikschule Wolfsberg nicht möglich. Unter Einhaltung aller geltenden Covid-19-Verordnungen wurde ein Weihnachtsvideo produziert, welches auf YouTube und in den sozialen Netzwerken zu finden ist.

Eröffnet wird mit einem Trompetenensemble (Magdalena Fortunat, Clemens Hinteregger, Sarah Lackner und Paul Weinberger) gefolgt von der „Hirtenweise“, gespielt vom Saitenmusikensemble mit Jana Mayer, Anna Theuermann, Marlena Traußnig und Milena Paulic. Die drei Hornschülerinnen Lena Kollmann, Julia Loibnegger und Dana Woger-Sorger präsentieren das große Klangspektrum ihres Instruments.

„Let’s sing a Song of Christmas“ wird sehr stimmig von der Flute Connection und den vier Musiktieren aufgeführt. Lukas Kleinszig, Christoph Reichl und Alexander Reischl formieren das Trompetentrio, welches das Stück „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ spielt. Das bekannte Lied „Fröhliche Weihnacht“ wird von den Ohrwürmern gekonnt aufgeführt.

Maximilian Rosenfelder spielt gemeinsam mit seiner Lehrerin Evelyn Prugger zwei Stücke mit der Violine. Das Tiefe Blech ist mit Maximilian Muhr, Mario Muhr, Sebastian Joven und Georg Guggenberger erfolgreich bei diesem Konzert vertreten. Das Querflötenensemble Lavanttaler Silberpfeifen spielt sich mit „Der ewige Kreis“ in die Herzen des Online-Publikums.

Als Abschluss steht das Saxofonquartett mit Fiona Schifferl, Isabella Reischl, Gregor Tschopp und Günther Dohr auf der Bühne und sorgt mit dem Welthit von Mariah Carey „All I want for Christmas is you“ für eine passende Einstimmung in die Weihnachtszeit.