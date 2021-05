Im Rahmen der "Langen Nacht der Kirchen" fand am Freitag, dem 28. Mai 2021 in der Leonhardikirche der Vortrag "Heilige Orte- Einführung in die Symbolik des Kirchenraumes" von Diözesanreferent Mag. Klaus Einspieler statt.

Für die gesangliche und instrumentale Umrahmung sorgte die Musikschule Oberes Lavanttal.

Kirchen sind häufig die ältesten erhaltenen Gebäude eines Ortes und verkörpern damit den Wandel der Geschichte. Seit alters her wurde in ihnen Gottesdienst gefeiert, dessen Gestalt sich im Laufe der Zeit auch veränderte. Dieser sehr interessante und kurzweilige Vortrag half den Besuchern unseren Kirchenraum als gewachsenes Ganzes zu verstehen. Die Symbolik der heiligen Orte spielte dabei eine wichtige Rolle. Nicht fehlen durfte an diesem Abend der Hinweis, welche Anforderungen der liturgische Raum heute zu erfüllen hat.