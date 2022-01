Seit einigen Jahren ist es im Pfarrverband der drei Saualmpfarren Pölling, Lamm und Wölfnitz an der Saualpe üblich, dass zu Jahresbeginn ein Pfarrkalender aufgelegt wird. In diesem Pfarrkalender sieht man auf jedem Monatsblatt in welcher der drei Pfarrkirchen bzw. zwei Filialkirchen an welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit und zu welchem Anlass ein Gottesdienst stattfindet. Im Vorjahr wurde dieser Kalender in jedem Monat mit einer anderen Heiligenfigur aus den fünf Kirchen des Pfarrverbandes geschmückt. Für das heurige Jahr lies sich der Pfarrgemeinderat mit den Mitarbeitern wieder etwas Neues einfallen. Aufgrund der Tatsache, dass es in diesem Pfarrgebiet um die 50 Wegkreuze und Marterl gibt, hat man sich dafür entschieden, eine Auswahl dieser Kleindenkmäler für den Pfarrkalender 2022 auf das Papier zu bringen. Pfarrmitarbeiter Kurt Steinwender besuchte die verschieden Kreuze und fotografierte sie zu den verschiedenen Jahreszeiten. Nach einer Auswahl von 24 Bildern für den Kalender wurden auch noch die fünf Friedhofs- und Kirchenkreuze am Titelblatt verewigt. Die Werbeagentur Stocker aus Wolfsberg setzte das Projekt in die Tat um und brachte die Bilder aufs Papier. Dechant Pater Dr. Gerfried Sitar vervollständigte den Kalender mit seinen Gedanken über die verschiedensten Arten von Wegen.

Im Rahmen der Dreikönigsaktion bekommt jeder Haushalt des Pfarrverbandes einen Pfarrkalender, der in der Größe DINA4 produziert wurde, kostenlos zur Verfügung gestellt.

Interessenten können so lange der Vorrat reicht im Pfarrhof Pölling nach den Heiligen Messen weitere Exemplare käuflich erwerben. Oder per Mail unter pfarre.poelling@aon.at bestellen. Der Kalender wird zu einem Stückpreis von 10 Euro verkauft.