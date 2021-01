Abmarsch beim Parkplatz Gieselhütte um 06:30 Uhr und einer Temperatur von -14°C. Der Schnee knirscht laut bei jedem Schritt.

Aufstieg mit Stirnlampe zunächst bis kurz unterhalb der Zechhütte. Es ist ca. 07:00 Uhr - traumhaftes Farbenspiel am Horizont über der Koralm. Weiterer Aufstieg bis zum Parkplatz Offnerhütte. Um 07:45 Uhr ist es dann endlich soweit - Sunrise. Überwältigender Blick über das Lavanntal. Der erste Skitourengeher steigt Richtung Wolfsbergerhütte herauf. Meine letzte Etappe geht ohne Schneeschuhe bis zum Parkplatz unterhalb der Wolfsbergerhütte. Danach beginnt wieder der Abstieg, auf dem einem immer mehr Tourengehen entgegenkommen. Im Bereich der Offnerhütte zieht sich eine lange Karawane an berghungrigen Sportlern in Richtung Ladinger Spitz. Am Weg zurück bis zur Gieselhütte trifft man alle 50m auf Schneeschuhwanderer, Tourengeher und Schlittenfahrer.

Das Wetter lockte an diesem Tag hunderte "Nebelflüchtlinge" in die Berge.