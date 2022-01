Rund um den Jahreswechsel bringen die Sternsinger der Pfarre St. Marein traditionsgemäß die Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr in alle Familien und Häuser. Ihr Einsatz gilt auch notleidenden Mitmenschen in den Armutsregionen der Welt. Da die Art der Durchführung in diesem Jahr an die aktuelle Corona-Situation angepasst werden musste, werden die Sternsinger am 6. Jänner 2022 an mehreren Plätzen die Segenswünsche für das neue Jahr überbringen. Um 9 Uhr treten sie bei der Dreikönigsmesse in der Pfarrkirche auf, ab 10 Uhr in Siegelsdorf am Parkplatz beim ehemaligen Gasthaus Stockerwirth und um 11 Uhr am Reisberg vor dem Gasthaus Rabinig. Beim Weiherhofkreuz nahe dem Marktgelände in Kleinedling kann man die Sternsinger der Pfarre St. Marein dann um 14 Uhr erleben. Sie beschließen um 14. 30 Uhr am Kleinedlinger Sportplatz in der Siebenbrünnerstraße ihre öffentlichen Auftritte.

Spenden für die Dreikönigsaktion können auch gerne in der Pfarrkirche abgeben werden, wo man nähere Informationen zur Sternsingeraktion erhält. Die Pfarre bittet besonders heuer in dieser schwierigen Situation auf die Ärmsten in der Welt nicht zu vergessen. Wer die Pfarrkirche besucht, kann auch noch bis 2. Februar die prächtige Weihnachtskrippe besichtigen, deren Figuren großteils aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammen. Sie ist alle Jahre ein besonderes Schaustück, dass das Weihnachtsgeschehen eindrucksvoll vor Augen führt.