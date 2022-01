Der Lavanttaler Dominik Maier beweist sich derzeit im Junioren-Weltcup der Naturbahnrodler.



FRANTSCHACH-ST. GERTRAUD. Nach einer kurzen, verletzungsbedingten Pause nach den österreichischen Staatsmeisterschaften am vierten Advent-Wochenende ging der Lavanttaler Rodler Dominik Maier beim Junioren-Weltcup in Obdach wieder an den Start.

Nah an den Top-Ten

Um den Jahreswechsel ging im Bundesleistungszentrum Obdach-Winterleiten der erste Junioren-Weltcup der nachkommenden Naturbahnrodelelite in dieser Saison über die Bühne. Dabei mischte auch Dominik Maier vom Rodelclub (RC) Mondi Frantschach mit und belegte den 12. Platz im Einsitzerbewerb – er schrammte nur knapp an den Top-Ten vorbei. Den Sieg holte sich der Italiener Daniel Gruber.

Schwierige Bedingungen

Bereits am 5. und 6. Jänner ging es für das Lavanttaler Rodel-Talent dann weiter zum zweiten Junioren Weltcup-Rennen in Latzfons (Italien). Die Tage davor nutzte er für das Training mit dem österreichischen Junioren-Nationalteam in Campill und dem Jaufental. Doch aufgrund der warmen Witterungsbedingungen und des Regens musste das Training am ersten Wettkampftag abgesagt werden, jedoch konnten am zweiten Wettkampftag ein Trainingslauf und ein finaler Wertungslauf für den zweiten Junioren-Weltcup durchgeführt werden. Bei diesen schwierigen Bahnbedingungen erreichte der Nachwuchssportler vom RC Mondi Frantschach schlussendlich im Endklassement Rang 15. Aktuell liegt Dominik Maier auf Rang 13 in der Junioren-Weltcup-Gesamtwertung.

Drittes Aufeinandertreffen

Kommendes Wochenende trainiert das österreichische Junioren-Nationalteam in Navis (Tirol) und Jaufental, um sich den Feinschliff für den dritten Junioren-Weltcup in Navis zu holen, wo sich die Rodelelite am 22. und 23. Jänner trifft.