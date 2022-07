WAC-Trainer Robin Dutt will für die kommende Saison 2022/23 wieder ein Top-Team formen.

WOLFSBERG. Wenige Tage nach dem Trainingsauftakt konnte der WAC mit Thomas Gütlbauer einen neuen Torwart verpflichten. Der 21-Jährige ist die zweite Neuverpflichtung auf der Torwartposition und spielte in der zweiten österreichischen Liga beim SV Ried. Bereits im Mai hat man die Verpflichtung vom 28-jährigen Hendrik Bonmann bekannt gegeben, der mit den Würzburger Kickers in der 3. deutschen Liga spielte. Der dritte Torwart im Bunde ist der 20-jährige David Skubl, der jedoch in der Vorsaison nur bei den Amateuren im Einsatz war.

Wer die Nummer Eins wird

„Hendrik hat natürlich den Anspruch, dass er die Nummer eins im Tor wird. Bei mir zählt die Leistung und wir werden sehen, wie die Vorbereitungsphase verläuft“, so Trainer Robin Dutt, auf die Frage, welcher Torhüter die Nummer Eins wird. Außerdem sagt der 57-jährige Dutt, dass die zukünftige Nummer Eins eine gewisse Sicherheit ausstrahlen müsse. Weiters führt Dutt aus, dass sich das Torwartspiel in den letzten Jahren sehr verändert hat und dass man einen mitspielenden Torwart brauche, der die Bälle flach raus spielen kann.

Änderungen im Kader

„Wir haben an Persönlichkeiten verloren und man kann die Spieler natürlich nicht eins zu eins ersetzen. Es erwartet uns zu Saisonbeginn ein hartes Auftaktprogramm. Meine Mannschaft wird natürlich ihre Zeit brauchen“, sagt Dutt.

Spielsystem

„Wir haben uns noch nicht auf ein System fixiert. In dieser Hinsicht sind wir sehr flexibel“, so Dutt. Der WAC-Trainer sagt außerdem, dass auch eine Dreierkette eine mögliche Variante für die neue Saison wäre. Zur Frage, welche Spieler in der Startelf stehen werden, gibt sich der Cheftrainer noch bedeckt und meint, dass grundsätzlich jeder Spieler ein möglicher Kandidat für die Startelf sei. Mit Ervin Omic habe man ein großes österreichisches Talent verpflichten können, das im zentralen Mittelfeld spielen wird.

Zusammenarbeit mit Amateurtrainer Säumel

„Mein Trainerteam und ich werden mit Jürgen Säumel sehr eng zusammenarbeiten. Bezüglich des Spielsystems gibt es keine Vorgabe, jedoch werden die Profis und die Amateure natürlich die selbe Spielidee verfolgen“, so Dutt. Säumel ist ab sofort der neue Trainer der Amateurmannschaft und ersetzt Harald Tatschl, der die Amateure die vergangenen acht Jahre trainierte.

Österreich hat aufgeholt

„Die Stadien und Trainingsmöglichkeiten sind in Deutschland natürlich besser, jedoch haben sich die Österreicher in den letzten Jahren fußballerisch deutlich verbessert. Österreich hat viele Top-Spieler. Die Leistungsdichte ist in in der ersten deutschen Liga jedoch enger als in der ersten österreichischen Liga“, sagt der Cheftrainer.