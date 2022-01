Judoclub Wolfsberg: Batuchan Jusupov feiert international Erfolge. Anfänger können wieder trainieren.

WOLFSBERG (tef). Mit Batuchan Jusupov trainiert ein absolutes Ausnahmetalent und Vorbild für viele Judoka beim Judoclub Wolfsberg. Jusupov gehört nicht nur in seiner Altersklasse zu den besten Athleten Österreichs, er feierte er auch schon große Erfolge in den höheren Altersklassen. Im Herbst des Vorjahres erkämpfte er eine Bronzemedaille bei den Österreichischen Meisterschaften in der Klasse U16.

Judoka im Nationalkader

Einige Monate davor holte er sogar bei den Österreichischen U18-Meisterschaften die Bronzemedaille. Aber auch international, zuletzt bei einem großen Turnier in Maribor, machte er mit Podestplätzen auf sich aufmerksam. Mittlerweile ist Batuchan Jusupov Mitglied im Nationalkader des Österreichischen Judoverbandes (ÖJV). Sein nächstes großes Ziel ist wieder eine Medaille bei den U18-Titelkämpfen, die im April in Tirol stattfinden werden.

Verein mit großer Tradition

"Grundlage der Erfolge im Spitzensport ist der Breitensport. Der Judoclub Wolfsberg bietet Sportinteressierten im Bezirk seit über 50 Jahren diese asiatische Sportart mit fernöstlicher Philosophie, wo Disziplin, Höflichkeit und respektvoller Umgang mit Gegner und Trainingspartner im Mittelpunkt stehen, an", skizziert der langjährige Präsident und selbst erfolgreiche Judoka Erich Pachoinig die Grundlagen der asiatischen Kampfkunst.

Lange Erfolgsliste

Mit knapp 90 Medaillen bei Österreichischen Meisterschaften und unzähligen Erfolgen in Kärnten und bei internationalen Turnieren zählt der Club zu den erfolgreichsten in Österreich. Zurzeit machen dem Verein aber weniger die Gegner zu schaffen, vielmehr leidet Judo als Kontaktsportart an den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. "Natürlich hinterlässt die Pandemie auch Spuren bei den Mitgliedern. Mehr als die Hälfte von ihnen haben seit Beginn der Pandemie die Freude an Judo verloren und betätigen sich in anderen Sportarten, weil der Kontaktsport stärker regelmentiert wurde als andere Aktivitäten", hadert Pachoinig mit der aktuellen Situation. Umso mehr freute sich der Vorstand des Vereines, dass sich für den letzten zehnwöchigen Anfängerkurs im Herbst des Vorjahres knapp 40 Teilnehmer angemeldet hatten. Bis zum erneuten Lockdown im November waren alle mit großem Eifer beim Training dabei.

Bald geht es wieder weiter

Fortgeführt wird der Anfängerkurs ab Mittwoch, dem 12. Jänner. Abgeschlossen werde er mit dem weiß/gelben Gürtel für alle Teilnehmer. Wegen zu großer Verletzungsgefahr gibt es schon seit Beginn der Pandemie keine Turniere für Breitensportler. Der Kärntner Landesverband plant den Start einer Turnierserie für den kommenden Herbst.