Granit-Bau investiert 3,5 Millionen Euro in neuen Wolfsberger Standort.



WOLFSBERG. Seit 2016 ist betreibt das auf Tiefbau spezialisierte Unternehmen Granit einen Standort in der Auenfischerstraße im Süden von Wolfsberg – allerdings nur zur Miete. Das wird sich in Bälde ändern, denn im Stichweg nahe dem Flugplatz St. Marein ist derzeit ein neues Firmenareal im Entstehen begriffen – die Fundamente stehen bereits.

Granit-Geschäftsführer Günther Lederhaas (rechts) mit dem Wolfsberger Standortleiter Günther Tripolt

Foto: MeinBezirk.at

hochgeladen von Daniel Polsinger

60 Mitarbeiter



„Auf diesem etwa 6.000 Quadratmeter großen Grundstück investieren wir rund 3,5 Millionen Euro“, berichtete Granit-Geschäftsführer Günther Lederhaas anlässlich der Spatenstichfeier. Bereits im September will das Unternehmen, das in Wolfsberg über 60 Mitarbeiter beschäftigt, in die neuen Räumlichkeiten einziehen. „Alle Mitarbeiter an diesem Standort sind Kärntner, viele leben in der Nähe der Firma. Uns ist wichtig, dass die Arbeitsplätze langfristig abgesichert sind und dass die Firma Granit hier ein Zuhause für die nächsten Jahrzehnte findet“, so Lederhaas.

Umwidmung ging Bau voraus



Der Neubau umfasst Büroräumlichkeiten ebenso wie einen Lagerplatz, einen Fuhrpark mit dazugehöriger Werkstatt und Parkplätze. Geleitet wird der Standort von Günther Tripolt, der sich sichtlich stolz auf seine Mannschaft zeigte. Beim Spatenstich anwesend war auch Wolfsbergs Bürgermeister Hannes Primus, der dem Unternehmen viel Erfolg wünschte: „Ursprünglich war auf diesem Grundstück des Bau eines Motels anlässlich der Fußball-Europameisterschaft geplant. Glücklicherweise ist die Umwidmung zustande gekommen“, so Primus.

Traditionsreiche Firma



Die Geschichte des Unternehmens Granit geht bis auf das Jahr 1903 zurück. Derzeit man 13 Standorte in ganz Österreich, die Firmenzentrale liegt in Graz.