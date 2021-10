Mit dem patentierten System MEB (Mobile Energy Boost) will das Lavanttaler Start-up-Unternehmen Mebrex Stromversorgungsengpässen den Kampf ansagen und internationale Märkte erobern.



LAVANTTAL. Bei MEB handelt es sich um ein Gerät, das sich am einfachsten als intelligenter Stromgenerator beschreiben lässt, der dabei hilft, Engpässe in der Stromversorgung zu überbrücken und dem Benutzer größtmögliche Autarkie zu ermöglichen. Das Anwendungsgebiet ist groß. So können Elektrofahrzeuge durch den nachträglichen Einbau zu Hybridfahrzeugen gemacht werden, um die Reichweite wenn nötig zu vergrößern („Range Extender“). Aber auch im Campingbereich, auf Booten und in LKW kann MEB zum Einsatz kommen und dabei erheblich Kosten bzw. CO 2 -Emmissionen sparen.

Vom E-Roller zum Hybrid



Hinter dem Unternehmen Mebrex stecken die der Lavanttaler Christian Schlatte und der Grazer Hans-Jürgen Schacht, die sich bereits seit Jahren mit dem Thema beschäftigen und die Firma Juni 2020 ins Leben gerufen haben. „In dem ursprünglichen Forschungsprojekt ging es darum, wie man die Reichweite von Elektrorollern vergrößern könnte“, berichtet Schlatte. „Schließlich ist es weder praktikabel noch möglich, das Fahrzeug einfach mit beliebig vielen Batterien auszustatten.“ Resultat des Projekts war ein einfaches kostengünstiges, aber smartes System, das aus einem Elektrofahrzeug bei Bedarf einen Hybrid macht. „Der MEB erkennt, wenn die Leistung der Batterie nicht mehr ausreicht und schaltet sich selbstständig dazu. Umgekehrt registriert er auch, wenn die Batterie wieder über genügend Ladung verfügt und schaltet sich dann wieder aus“, so Schlatte.

Reichweite erhöhen



Als „Range Extender“ kann der MEB beispielsweise auf E-Rollern, -Motorrädern und -Mopeds sowie Quads und ATVs zum Einsatz kommen. Selbst die Verwendung auf E-Rollstühlen ist möglich. Schlatte: „Mir ist ein Fall bekannt, in dem ein Herr mit seinem E-Roller regelmäßig von seinem Wohnort in die Stadt fährt. Für die Rückfahrt reicht die Leistung des Akkus aber nicht ganz aus. Das wäre ein Paradebeispiel für den Einsatz des MEB.“

Sparen im Leerlauf



Aber nicht nur wenn es ums Fahren geht, sondern auch im „Leerlauf“ hilft der MEB, Kosten und CO2 zu sparen, etwa im Bereich Fernfahrt, wenn die LKW-Fahrer unterwegs übernachten und Strom benötigen. Damit der Fahrer Strom bekommt und die Batterie nicht nachhaltig leert, wird hier üblicherweise einfach der Motor laufen gelassen. Das kostet Geld und schadet der Umwelt. Schlatte: „Wir haben ein Experiment bei einem steirischen Spediteur durchgeführt. Im Speziellen gab es zwei LKW, die 50 bzw. 37 Prozent ihres Wochenbedarfs an Treibstoff im Leerlauf verbrauchten. Wir haben testweise unsere Geräte in die LKW verbaut und konnten den Verbrauch im Leerlauf auf unter zehn Prozent senken.“ Ebenso kann der MEB im Freizeitbereich verwendet werden, beispielsweise auf Yachten, in Campingmobilen oder Offroad-Fahrzeugen – überall, dort, wo man den Antriebsmotor gelegentlich ausschließlich zum Laden der Batterie verwendet.

Was tun beim Blackout?



Ein weiteres Feld, das sich immer mehr auftut, ist die Stromversorgung im Eigenheim – Stichwort Blackout-Überbrückung. Immer mehr Hausbesitzer machen sich Gedanken darüber, wie sie im Falle eines längeren Stromausfalls trotzdem über genügend Energie verfügen, um Heizung, Kühlsysteme und Lichtquellen zu betreiben. Besonders in Kombination mit einer Photovoltaikanlage inklusive Batteriespeicher ist der MEB einem herkömmlichen Notstromaggregat überlegen, weil die PV-Anlage nicht abgeschaltet werden muss, wenn der Generator in Kraft tritt. Die PV-Anlage wird immer als bevorzugte Quelle genutzt. Mehr Infos unter www.mebrex.eu.

Suche nach Standort



Aktuell ist das Unternehmen auf der Suche nach Investoren und einem Produktionsstandort im Lavanttal, um seine Geräte künftig regional mit Bauteilen, unter anderem aus Österreich und Italien, herstellen zu können.