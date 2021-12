Richard Stocker und Christian Dobernig lassen Wünsche ihrer Kunden wahr werden.

WOLFSBERG. Im vergangenen Jahr haben Richard Stocker (39), der eine Werbeagentur in Wolfsberg betreibt, und sein Kollege Christian Dobernig (40), der Erfahrung im Bereich IT und Technik mitbringt, ihre eigene Marke lasercutting.at gegründet. Im Fokus steht dabei der eigene Webshop. „Für verschiedenste Anlässe können unsere Kunden ihren Geschenken ein individuelles Design verpassen, das wir mittels Laser-Gravur realisieren. Bestellungen werden österreichweit kostenlos versandt“, beschreibt Stocker ihre Geschäftsidee.

Geschenke mit Wow-Effekt

In ihrer Werkstatt kommt dafür ein spezieller Laserschneider zum Einsatz: „Damit können wir Papier nur leicht anritzen, aber auch Holz durchschneiden oder Glas gravieren.“ Im Webshop bietet sich somit eine große Auswahl an laserfähigen Materialien, die nach Herzenslust individuell gestaltet werden können – von diversen Geschenksideen über Bilderrahmen bis hin zu Cake-Toppern. „Größen, Texte und Co. beruhen auf den Wünschen unserer Kunden. Wir wollen mit unseren Gravuren einen Service schaffen, der einen richtigen Wow-Effekt entfacht“, betonen die beiden. Unmengen an Stunden wurden bereits in dieses Vorhaben investiert.

Regionale Waren

Bei der Auswahl der Materialien wird auch die Wertschöpfung in der Region gefördert: Tischler aus dem Lavanttal liefern Platten und auch der Zukauf von weiteren Rohmaterialien beschränkt sich auf österreichische Herkunft. „Webshops erleben seit geraumer Zeit einen Aufschwung. Mit der Verwendung regionaler Produkte wollen wir das auch nachhaltig forcieren“, erklären die beiden Unternehmer.

Wettbewerb im Netz

Insbesondere im Internet ist die Konkurrenz groß: „Man ist einer von vielen, jedoch arbeiten wir hart daran, unsere Marke stärker zu etablieren. Dieses Business kostet Zeit und Geld. Es ist gleich viel Aufwand, wie ein ‚echtes‘ Geschäft zu eröffnen.“ Feedback und Bewertungen spielen eine wesentliche Rolle. Zusätzlich zu den personalisierten Produkten, die im Webshop zusammengestellt werden können, haben Stocker und Dobernig auch für weitere Sonderwünsche ein offenes Ohr. „Wir wollen keine Mühen scheuen und bringen das notwendige Know-how in puncto Design und Technik mit“, fügt Stocker hinzu.

Abholung vor Ort

Von Prototypen bis zum finalen Produkt ist bei shop.lasercutting.at alles bestellbar. In Wolfsberg besteht auch die Möglichkeit zur Abholung: In der Johann-Offner-Straße 20 befindet sich einerseits die Werkstatt, aber auch der Abholshop. „Für kleine Aufträge dauert die Produktion ein bis zwei Tage. Größere Bestellungen beispielsweise für Firmen brauchen natürlich mehr Zeit“, erklärt Dobernig. Mit der gemütlichen Bestellung von zu Hause aus, wo bei Bedarf telefonischer Support geboten wird und der Abholung vor Ort sowie dem kostenlosen Versand wollen sie punkten und ihr Business weiterhin vorantreiben.