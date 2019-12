Der Baustart für das nächste Wohnhaus am Elferweg 6 in Gralla (Alter Sportplatz) ist im Oktober erfolgt. Es entstehen weitere 14 qualitativ hochwertige Eigentumswohnungen in verschiedenen Größen von 50 bis 90 m². Die Übergabe an die neuen Wohnungseigentümer erfolgt im September 2020.

Weitere Infos unter:

E-Mail: office@pichlerbaumir.com

Telefon: 03452/7344440



www.pichlerbau.at

www.pichlerbaumir.com

www.gralla-wohnen.at