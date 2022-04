Zeit- und fachgerechte Küchenplanung ist das A und O fürIhren perfekten Wohnmittelpunkt.

Die Experten im StudioBrabec planen gemeinsam mit Ihnen Ihre Traumküche.

Von klassisch bis modern, wichtig ist, dass die Küche

perfekt auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden

abgestimmt ist. Egal, ob Sie eine große offene Wohnküche

planen oder eine reine Arbeitsküche, durch unsere

jahrenlange Erfahrung zeigen wir Ihnen die Möglichkeit einer

modernen Kücheninstallation auf. Besuchen Sie uns

in unserem Studio an der Reichsstraße 86 in Leibnitz oder

schauen Sie online auf www.studiobrabec.at vorbei.

Kontakt:

Studio Brabec

Reichsstraße 86, 8430 Leibnitz

Mail: office@studiobrabec.at

Tel.: 03452 75142

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 9:00-12:30 Uhr und 14:00-18:00 Uhr

Sa: 9:00-12:00 Uhr