Der Weinbauverein Großklein lädt zur 17. Großkleiner Jahrgangspräsentation. Alle Freunde des steirischen Weines sind am Freitag, dem 29. April 2022 mit Beginn um 18 Uhr im Romantikschloss Ottersbach in Mantrach herzlich willkommen.

Der Kartenpreis beträgt € 35,-, ein reichhaltiges Buffet und eine Verkostung sind inklusive. Karten sind bei den teilnehmenden Weinbäuerinnen und Weinbauern, in den Raiffeisenbanken Großklein und Gleinstätten, sowie im Romantikschloss Ottersbach erhältlich.

Auf zahlreiches Erscheinen freut sich der Weinbauverein Großklein.