Oben am Nikolaiberg wohnt Familie Zöhrer mit ihren Alpakas.

Wir durften einen wunderbaren Nachmittag mit ihnen und den Tieren verbringen.

Zuerst ging es zu den Stuten und ihrem Nachwuchs, Fütterung war angesagt.

Die Alpakas sind wunderbare Tiere, sie strahlen Ruhe und Kraft aus. Man spürt

es sofort wenn man mitten unter ihnen steht.

Danach gings bergab zu den Hengsten, beeindruckende Gesellen. Sie wurden

angeschirrt und schon ging die Wanderung los. Jeder der Teilnehmer durfte sich

ein Tier aussuchen. Durch steiles liebevoll angelegtes Gelände ging es durch den

Nikolaier Wald. Die Wanderung dauerte 1 1/2 Stunden. Es ergab sich so manches

tiefsinnige Gespräch und auch für die innere Einkehr und Ruhe fand man Gelegenheit.

Wieder zurück, durften wir den reich bestückten Verkaufsraum besuchen.

Es gibt auch Gutscheine, wie ich finde ein tolles Geschenk, auch für Kinder.

Alles im Allen ein wunderbar beeindruckendes Erlebnis, man ist zwar erschöpft, aber

voller Energie und innerer Ruhe.

Gutes Schuhwerk und Ausdauer sind gute Voraussetzungen.

Danke an Familie Zöhrer für dieses tolle Erlebnis.