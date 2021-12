Unglaublich viele positive Nachrichten über Spendenaktionen haben die Woche Leibnitz erfreulicherweise in den vergangenen Wochen erreicht und einmal mehr unterstrichen, dass die Südsteirer ihr Herz am rechten Fleck haben. So konnten u.a. gemeinsam die Regale im Vinzimarkt Leibnitz bestens bestückt und in Not geratenen Menschen im Bezirk bestmöglich geholfen werden.

Für zahlreiche Institutionen und Vereine in der Südsteiermark ist es mittlerweile selbstverständlich, dass sie das ganze Jahr über sammeln, um gerade wieder vor Weihnachten Augen zum Leuchten zu bringen.

Viele Unternehmen im Bezirk Leibnitz haben auch in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und mit einer wertvollen Spende Menschen vor Ort unterstützt. Danke!

Das Woche-Team wünscht Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein harmonisches Miteinander!