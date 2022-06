Die Kürbisse reifen heran, die Schwammerlzeit startet wieder, die Blumen blühen prächtig und die Tierwelt erfreut mit Nachwuchs. Die Natur zeigt sich derzeit von ihrer schönsten Seite, auch wenn der Mensch oft rigoros eingreift und vieles durch den rasch fortschreitenden Bauboom oder etwa durch den noch immer erlaubten Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft vernichtet. Ich erinnere mich auch noch gut an die Zeiten, in denen mein Vater noch mit der Sense den Ackerrand mähte und händisches Rasenmähen zu den Nachmittagsbeschäftigungen eines Schülers zählten. Heute "rennt" immer öfter der Rasenroboter durch den Garten. Dass unser Garten als wahre Kraftquelle gilt und wir uns wieder zurückbesinnen, zeigt als Paradebeispiel der römische Kräutergarten beim Tempelmuseum am Frauenberg. Bereits mehr als 70 Kräuter gedeihen dort.

