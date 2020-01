Ich hoffe, Sie haben den Jahreswechsel gut verbracht und zu den Feiertagen viel positive Energie geschenkt bekommen, um optimistisch und mit viel Zuversicht, Kraft, Mut, Hoffnung, Freude und Durchhaltevermögen in das Jahr 2020 starten zu können. Als regionaler Nahversorger werden wir für die Anliegen der Bürger aus dem Bezirk Leibnitz selbstverständlich wieder ein offenes Ohr haben. Dass 2020 spannend wird, ist mit der bevorstehenden Gemeinderatswahl im März vorprogrammiert. Der Wahlkampf nahm bereits im alten Jahr volle Fahrt auf, und in den nächsten Wochen wird es sicherlich nicht ruhiger. Wir wünschen uns, dass alle politisch Aktiven gut beschirmt einen fairen Wahlkampf liefern – auch wenn der Ankauf der besonders schönen Leibnitz-Schirme für Repräsentationszwecke bzw. für den Verkauf an die Bürger in der letzten Gemeinderatssitzung einem ÖVP-Mandatar gar nicht gefiel.