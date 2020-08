Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß besucht neues Gesundheitszentrum in Mureck

Mit dem Gesundheitszentrum Mureck hat ein weiteres Gesundheitszentrum (PVE) in der Steiermark im Jänner 2020 seinen Betrieb aufgenommen. Mit den beiden bestehenden Planstellen haben Dr. Sabrina Gries und Dr. Jakob Dorner ihr Bestreben nach einer Primärversorgungseinheit verwirklicht.

Bogner-Strauß: „Bis 2025 werden wir 30 Gesundheitszentren in der Steiermark errichten“

Im Rahmen des Gesundheitsplanes 2035 wurden für die Steiermark mit dem RSG-St 2025 zur Versorgungsverbesserung 11 Gesundheitszentren bis zum Jahr 2021 und insgesamt 30 Gesundheitszentren bis zum Jahr 2025 geplant. Die Steiermark erfüllt als erstes Bundesland bereits jetzt diese Vorgabe. Im Juni 2020 werden an den Standorten Admont, Fehring und Friedberg jeweils neue Standorte eröffnet und die Erweiterungen der Standorte in Eisenerz und Mariazell in Betrieb genommen. Bereits Anfang 2020 startete der Standort in Mureck. „Die steirische Gesundheitsversorgung ist weiter auf dem Weg in Richtung Zukunft. Bis 2025 werden wir 30 Gesundheitszentren in der Steiermark errichten“, so die Gesundheitslandesrätin abschließend.

Das Ärzteteam bietet den Patienten umfängliche Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 7.00 – 11:30 bzw. 14:00 – 18.00 Uhr und am Samstag von 08:00 – 11:00 Uhr an. Das Kernteam bilden derzeit die zwei Ärzte mit einer diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege sowie einer Ordinationsassistentin. Ebenso ist ein/e PV-Managerin Teil des Teams.

Neben der allgemeinmedizinischen und chirurgische Wundversorgung durch die Ärzte und die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege liegt im Besonderen ein Augenmerk auf der Physiotherapie, aber auch auf der Ergotherapie sowie der Diätologie und der Polypharmazie. Es steht nicht nur hausärztliche Versorgung samt Lotsenfunktion zur Verfügung, sondern auch die Behandlung von chronisch Erkrankten und älteren, multimorbiden Patientinnen. Darüber hinaus bietet das Gesundheitszentrum ein Labor und einen Verbands- und chirurgischen Eingriffsraum. Den PatientInnen wird die Wichtigkeit von Gesundheitskompetenz vermittelt und es werden Programme zur Förderung von Gesundheit und Prävention vor Krankheiten angeboten. Das Projekt Gesundheitszentrum Mureck wird bezüglich der interdisziplinären Leistungen von der Sozialversicherung und vom Gesundheitsfonds Steiermark gefördert.

„Die Erfolgsgeschichte der Gesundheitszentren in der Steiermark setzen wir in Mureck fort. Es sichert nicht nur die Primärversorgung der Region ab, sondern bietet darüber hinaus ein breites Spektrum an Behandlungen, Versorgungen sowie Beratungen im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention an“, so Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und sagt weiter: „Es ist schön zu sehen, auf welch‘ gutem Weg wir sind und dass die Steiermark ihrer Vorreiterrolle im Bereich der Gesundheitsversorgung in Österreich weiter gerecht wird.“