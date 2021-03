Warten Sie nicht bis Krampfadern schmerzen, rät Ärztin Neslihan Celebi zu einer speziellen Venentherapie.

Neslihan Celebi ist Wahlärztin in Graz und Leutschach. Sie führt Krampfadertherapien und Eisenbehandlungen in ihrer Praxis durch. Die WOCHE besuchte Sie in der Arnfelserstraße 10.

Wir gehen regelmäßig zum Augenarzt oder zum Zahnarzt. Gibt es einen Richtwert, wann Venen vom Arzt kontrolliert bzw. behandelt werden sollten?

Neslihan CELEBI: Wenn Schmerzen, Schwellungen, Juckreiz und ein Ziehen in den Beinen bemerkbar werden, auf jeden Fall. Aber auch bei sichtbaren, jedoch schmerzfreien Krampfadern ist eine Untersuchung zu empfehlen. Auch schmerzfreie Krampfadern (lateinisch: Varizen) können zu Thrombosen, offenen Beinen und Lungenembolien führen. Krampfadern können auch Juckreiz hervorrufen. Wenn die Patienten anfangen zu kratzen, entzünden sich diese Stellen und können der Beginn eines offenen Beines sein.

Neslihan Celebi, Expertin für Venentherapie:

"Patienten erzählen immer wieder, dass sie schon beim Venerologen waren. Das ist aber der Facharzt für Geschlechtskrankheiten und hat mit den Venen nichts zu tun."

Sind schmerzende und unruhige Beine ein Alarmsignal für Krampfadern?

CELEBI: Krampfadern müssen nicht immer die Ursache für schmerzende, ziehende und unruhige Beine sein. Auch Bandscheibenvorwölbungen und Bandscheibenvorfälle können der Auslöser für Schmerzen in den Beinen sein. Unruhige Beine in der Nacht können aber auch ein Indiz für einen Eisenmangel sein. In meiner Ordination wird ganzheitlich geschaut und wenn laut Blutbild nötig, auch Eiseninfusionen verabreicht. Weitere Symptome eines Eisenmangels können Haarausfall, ständige Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Herzbeschwerden, Kopfschmerzen und sogar Depressionen sein oder es ist nur ein Magnesiummangel der Grund.

Welche Untersuchungsmethoden erachten Sie als besonders sinnvoll?

CELEBI: Wichtig ist die genaue Kontrolle mit Ultraschall, Farbduplex und das Inspizieren von oberflächlichen Krampfadern mit Hilfe eines speziellen Lichtes.

Müssen alle Krampfadern behandelt werden?

CELEBI: Ich empfehle bei noch nicht fortgeschrittenen, schmerzfreien Fällen eine Kur mit venenstärkenden Kapseln und Cremes bzw. Gels und gebe den Patienten eine von mir zusammengestellte Venengymnastik mit. Siehe dazu einige Übungen rechts.

Wenn das Hautbild der Beine gut aussieht, versuche ich, so gut es geht, von einer Behandlung abzusehen und konservativ zu behandeln. Hier empfiehlt es sich, hochwertige Vitalstoffe mit hochdosiertem Vitamin C, Aescin, Quercetin, rotem Weinlaub, Rosskastanie, Zitronenessenzöl und Zaubernuss einzunehmen bzw. aufzutragen.

Venengymnastik

Bereits ein paar Minuten Gymnastik täglich können Venenbeschwerden effektiv vorbeugen oder bereits bestehende Erkrankungen lindern.

Diese Übungen sollten in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, optimal sind ein paar Minuten täglich.

Die Übungen sind so konzipiert, dass sie leicht in Ihren Tagesablauf eingebaut werden können. Dabei sollten im Idealfall keine Socken getragen werden.

Im Stehen:

1. Rollen Sie die Füße abwechselnd von der Fußspitze bis zu den Fersen ab, achten Sie dabei auf eine aufrechte Körperhaltung (geht auch im Sitzen)

2. Jetzt mit beiden Füßen gleichzeitig mal die Fußspitzen, dann die Fersen heben, dabei rollende Bewegungen durchführen wie eine Schaukel

3. Nehmen Sie auf dem ganzen Fuß eine gebeugte Haltung wie beim Skifahren ein, Füße dabei hüftbreit auseinanderhalten, Bauchmuskulatur anspannen und die Wirbelsäule gerade, leicht nach vorne gebeugt halten

Vorsichtig in dieser Position die Fersen vom Boden heben, gehoben halten und mit dem ganzen Oberkörper eine gerade, ausgestreckte Haltung einnehmen. Diese Bewegung zehnmal durchführen.