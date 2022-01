2002 gründete Peter Krasser anlässlich seines 50. Geburtstages den gemeinnützigen Verein „Schule Äthiopien“. Was ursprünglich für den Bau einer Schule im Hochland von Äthiopien gedacht war entwickelte sich im Laufe der zwei Jahrzehnte zu einer beachtlichen Hilfsorganisation.

14 Schulen sind in Betrieb oder im Bau und zwei weitere sind bis 2023 geplant. Dann werden rund 20.000 Kinder die mit 2,5 Millionen Euro errichteten steirischen Schulen besuchen. Die Bauabwicklung in Äthiopien erfolgt in bewährter Partnerschaft mit Karlheinz Böhms Hilfsorganisation „Menschen für Menschen“.

Wenn es auch in den letzten eineinhalb Jahren coronabedingt nicht immer einfach war, Benefizveranstaltungen durchzuführen und viele Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden mussten, gab es doch auch viel Unterstützung für die Schulprojekte, insbesondere durch die Stiftung RTL und Spenden eines Industriellen.

Kunstauktion für den guten Zweck

Für 2022 sind wieder einige Veranstaltungen geplant und Peter Krasser hofft auf eine baldige Rückkehr zur Normalität – nicht nur in Österreich sondern auch in Äthiopien. Denn auch dort ist die Pandemie neben einem politischen Konflikt zwischen der Zentralregierung und der Provinz Tigray und Auswirkungen der Klimaveränderungen ein schwerwiegendes Problem.

Schule Äthiopien startet das Jahr 2022 mit der 11. Kunstauktion am 20. Jänner im Steiermarkhof in Graz. Da werden 100 Bilder von 73 namhaften Künstlerinnen und Künstlern wie Gerhard Almbauer, Eduard Angeli, Herbert Brandl, Arik Brauer, Gerald Brettschuh, Günter Brus, Ernst Fuchs, Giselbert Hoke, Eveline Kiegerl, Dina Larot, Markus Prachensky, Günter Waldorf und vielen anderen angeboten. Der gesamte Katalog kann auf www.mfm.at/kunstauktion eingesehen werden. Außerdem ist es möglich, ab sofort mit einer Mail an p.krasser@wies.online im Internet daran teilzunehmen. Sollte die Auktion coronabedingt im Steiermarkhof nicht möglich sein, im Internet findet sie auf jeden Fall statt. Alle aktuellen Informationen und Termine gibt es auf www.schule-äthiopien.at.

