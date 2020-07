Im prächtigen Ambiente des Schloss Gamlitz, am Fuße der Weinstraße gelegen gilt es als Tor in die steirische Toskana, organisierte Luis Kaschowitz (Daluis) ein ganz besonderes Event: Brassmusik live.

BRASS, abgeleitet aus dem englischen: Messing, steht als Sammelbegriff für Blechblasinstrumente. Die Brass-Kultur gilt in Österreich als Musikgenre derzeit noch als echter Geheimtipp für Musikliebhaber.

Das einzigartige Ensemble BRASSIMO steht seit nunmehr zwölf Jahren für höchste Blechbläserkunst, begleitet von perfekten Schlagzeugbeats, und begeisterte mit ihrem facettenreichen Repertoire das Publikum beim ausverkauften Schlosskonzert.

In der hochkarätigen Besetzung Harry Muster, BA (Bandleader & Trompeter bei den Paldauern), Mag. Josef Ferk, MA (Direktor der Musikschule Leibnitz), DipI.-Ing. Jürgen Gasparitz (Ensemblemusiker), Mag. Daniel Neubauer (Kapellmeister), Robert Guttmann (Arrangeur & Militärmusiker), Mag. Nejc Merc (Musiklehrer), Christian Masser, MA (Orchestermusiker), Robert Orthaber, MA MA (Musiklehrer), Dipl.-Ing Hubert Gasparitz (Ensemblemusiker) und Jürgen Friesenbichler (Musiklehrer) faszinierte BRASSIMO das Publikum an diesem Abend der Extraklasse mit Arrangements aus Klassik, Jazz, Pop, böhmischer Blasmusik und Filmmusik. Dieser Abend bot musikalische Leckerbissen vom Feinsten. Die Begeisterung, Leidenschaft kombiniert mit höchster musikalischer Kunst ist jede Sekunde ein echter Genuss.

Christoph Grill (KapeIlmeister der Polizeimusik Steiermark) führte mit viel Humor durch den Abend und nahm die Gäste mit Anekdoten, die den Bogen von der Musik über die Historie des Schlosses Gamlitz bis hin zur regionalen Weinkultur spannten, mit auf eine musikalisch kulinarische Reise der ganz besonderen Art.

Bgm. KommR Karl Wratschko, Michi Kremser/ Domaines Kilger und Gustav Strauss (Obmann des Tourismusverbandes) beehrten das Konzert. Weiter unter den Gästen Heribert Schigan (Vorstand der RB Gamlitz Ehrenhausen), Heinz Narath (Porsche Leibnitz), Bezirksparteiobmann Manfred Repolust und Startrompeter Toni Maier mit Sohn Stefan Maier (Haus der Musik in Rosental bei Kainbach).

Ein Abend voller musikalischer Highlights der den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben wird.