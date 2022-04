Die "Eva Moreno Group" präsentiert ihre CD am Freitag, dem 29. April, mit Beginn um 20 Uhr im Marenzikeller in Leibnitz. Zu hören gibt es Funk und Soul.

LEIBNITZ. Mit Moritz Holy am Bass, Geri Schuller am Schlagzeug und Gunther Schuller an den Keys gelingt es der Band, groovige Rhythmen, eingängige Melodien, spacige Sounds und jazzige Harmonien miteinander zu vereinen und somit ihren einzigartigen Sound zu kreieren.

Abgerundet von dem souligen Timbre der Frontfrau Eva Moreno erlangt die Band einen ganz und gar internationalen Sound.

Zweites Album

Ihr zweites Album „Stories of a mind" hat die Eva Moreno Group 2021veröffentlicht. Wer sie kennt, wird vertraute Elemente wieder finden, verpackt in neuem Gewand. Sounds, die sich zwischen Pop, Fusion und Jazz bewegen in Kombination mit Melodien, welche zum Tanzen anregen, bringen "Feelgood-Stimmung".

