Ein Danke möcht ich sagen ,und ich denk im Namen vieler , ein Danke an all die Menschen die für uns arbeiten wenn es zb.draussen schneit - wenn wir zu viel Müll gemacht haben - wenn wir irgendwelche Unzufriedenheiten verspüren und sofort jemanden dafür verantwortlich machen .Ein Danke an die Strassenarbeiter , die Gemeindebediensteten ,die Freiwilligen diejenigen die die Arbeit aufgehalst bekommen und dafür kaum Anerkennung erhalten - sondern oft noch mehr Druck . Ein Danke für die wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung in Leibnitz, Danke den Pakerlzustellern, Danke allen die im Hintergrund fleissig arbeiten . Es wäre doch schön würden die Zeitungen die Fotos von den Menschen ablichten die wirklich handwerklich bei einem Projekt gearbeitet haben - denn ohne diese fleissigen Menschen gäbe es vieles nicht . Und noch schöner wäre es wenn man dieses Danke auch immer wieder aussprechen würde. Anerkennung macht Menschen besser und tut so gutt !!! DANKE