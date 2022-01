Sie gleiten souverän über die unendliche Tastatur von Rhythmik und Sound, schlagen waghalsige Saltos und drehen kunstvolle Pirouetten.

So zumindest steht es auf der Homepage der vierköpfigen Band Who Man Dog, die am vierten Februar im Alten Kino Leibnitz gastieren. Raphael Meinhart und Jörg Haberl liefern tanzbare Grooves und treibende Beats. Die kraftvolle Stimme der Leadsängerin Vesna Petkovic wird mit donnernden Basslinien von Stefan Padinger garniert. Die Konzertbesucher können sich also schon auf die Darbietung der Musiker freuen.

Eine charismatische Leadsängerin

Bleiben wir jedoch bei der schon erwähnten Vesna Petkovic, die 1974 in Serbien geboren wurde. Die Band Who Man Dog ist nur eines ihrer zahlreichen Projekte, zu denen unter anderem auch das Sandy Lopicic Orkestar, D.I.V.A. oder Pure-a Tribute to Bowie gehören. In ihrer Heimatstadt Nis schloss sie eine klassische Musikausbildung ab, bevor sie im Anschluss an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz Jazzgesang studierte. Sie promovierte im Jahr 2003, in dem ihr auch der Würdigungspreis für herausragende künstlerische Leistungen überreicht wurde.

Zwischen Jazz und traditioneller Musik

Vesna Petkovic verbindet in ihren eigenen Kompositionen und Arrangements traditionelle Musik mit zeitgenössischen Jazzeinflüssen. Diese einzigartige Mischung kann man unter anderem auf ihrem Debütalbum A New One hören. Während ihrer Ausbildung sammelte sie zudem Erfahrung an der Grazer Oper, sowie im Grazer Schauspielhaus. Lampenfieber oder Nervosität dürfte die gebürtige Serbin vor ihrem Auftritt also nicht haben. Die Sängerin genießt vor allem aufgrund ihres Auftretens beim Shantel & Bukovina Club Orkestar Bekanntheit bei internationalem Publikum.

Die Vorfreude steigt

Nun ist sie also mit ihrer Band Who Man Dog zu Gast in Leibnitz, ein Auftritt dem man auf jeden Fall schon gespannt entgegenfiebern darf. Die Vita der Musikerin, aber auch jene ihrer Kollegen liest sich vielversprechend. Wir dürfen also gespannt sein, was uns am vierten Februar im Alten Kino in Leibnitz erwarten wird.

Hier findet ihr einen kurzen Konzertausschnitt: