Susi und Walter Temmer machen kein Geheimnis aus ihrem Reichtum. Der Leibnitzer Millionär und seine rechte Hand bekommen mit "Die Temmers - Reich wie Scheich" eine eigene Fernsehsendung.

LEIBNITZ. Noch dauert es einige Tage bis zum Ausstrahlungstermin, doch die Spannung ist bereits groß, was Susi und Walter Temmer in ihrer nach ihnen benannten Sendung "Die Temmers - Reich wie Scheich" bekanntgeben werden. Die Temmers sind sehr innovativ und kreativ, der Titel der Sendung wurde allerdings nicht von den beiden Hauptdarsteller:innen, sondern von ATV und der Produktionsfirma festgelegt.

"Normal zu sein war nie mein Ziel!"

Walter Temmer

Im Alter von 25 Jahren war Temmer mit dem Handel von Domains (Internetadressen) bereits so reich, dass er mit dem Gedanken spielte, auf eine Insel auszuwandern. "Doch ich brachte das nicht übers Herz, denn ich liebe meine Familie und meine Freunde", betont Temmer, der mittlerweile mehr als 40 Firmen gründete.

"Ich liebe meine Heimatstadt Leibnitz. Susi ist meine absolute Traumpartnerin. Sie macht mein Glück perfekt."

Walter Temmer

Zwei Folgen

Mittlerweile sind die Temmers weit über die Grenzen hinaus beliebte Promi-Stars. Angebote für Sendungen gab es bereits mehrere. Bei ATV haben die beiden zugesagt: Ausgestrahlt werden die Sendungen am 3. und 10. Februar um jeweils 21.30 Uhr.

Susi und Walter Temmer bekommen eine eigene Fernsehsendung

Ankündigung auf ATV

Das Format gibt den Zuseher:innen einen Einblick in das skurrile Privatleben von Walter und Susi Temmer und begleitet sie bei ihrem Aufstieg in Österreichs High Society. Bei den Temmers spielt Geld keine Rolle und warum soll man dann nicht für eine 500-Meter-Fahrt den hoteleigenen Rolls-Royce-Service nutzen? Oder fürs Fortgehen am Abend das kleine Taschengeld von 5.000 Euro einstecken?

Walter Temmer denkt bei all dem Reichtum aber auch an seine Fans und verlost jeden Monat ein Auto.

Die Temmers im Podcast:

