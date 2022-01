Anja Wendzel holte im Voting des deutschen TV-Senders MDR um den "Hit des Jahres 2021" den zweiten Platz.

Einen unglaublichen Erfolg erfolg konnte Anja Wendzel beim Voting des deutschen TV-Senders MDR um den "Hit des Jahres 2021" verbuchen.

Dank der großartigen Unterstützung durch Freunde, Bekannte und Fans aus Österreich und Deutschland konnte Sie unter elf Mitbewerbern den sensationellen 2. Platz erringen.

"Was für ein wahnsinnig tolles Gefühl zu wissen, dass so viele Menschen hinter mir stehen, mich auf meinem Weg begleiten und supporten. Danke an jeden Einzelnen. Ihr tragt mich durch diese Zeit und gebt mir das Vertrauen in mich selbst, meinen Traum wahr werden zu lassen. Gemeinsam sind wir stark", dankt Anja Wendzel ganz persönlich.



