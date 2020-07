Es ist falsch, die Seniorinnen und Senioren auf eine Risikogruppe zu reduzieren.

„Wir sind das Scharnier der Gesellschaft und nicht der Klotz am Bein der Jungen.

Wir haben allen Grund, selbstbewusst zu sein!“ erklärte Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec.

Weg vom Bild der „Tauben fütternden Alten“ hin zur lebenslustigen und aktiven Generation:

Das Bild der Seniorinnen und Senioren hat sich in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren zum Besseren gewandelt.

Das ist nicht zuletzt aufgrund der großen Anstrengungen des Seniorenbundes geschehen.





Wir waren noch nie so aktiv, noch nie so fit, sowohl körperlich als auch geistig.



Die ältere Generation ist in so vielen Bereichen wichtig und auch ein großer Wirtschaftsfaktor.

Das wird mehr denn je gebraucht.

Die Senioren müssen nicht um ihren „Arbeitsplatz“ fürchten, sparen nicht so viel für später, sondern bringen ihr Geld jetzt und hier in die – meist regionale – Wirtschaft.

Aber auch in den Familien sind die Senioren – besonders die Frauen - wichtig.

Viele hatten schon die Pflege der Eltern übernommen, die Kinder großgezogen und sind jetzt auch immer für die Enkel da.

Nicht nur über die Beaufsichtigung, sondern auch finanziell werden die Enkel betreut.

Leider können heuer keine Aktivitäten vom Seniorenbund angeboten werden.

Sicherheit hat für die Seniorinnen und Senioren einen unglaublich hohen Stellewert.

Mit Zusammenhalt und Disziplin haben wir uns ein Stück Normalität zurückerkämpft.

Jetzt gilt es, vorsichtig zu bleiben und eine zweite Corona-Welle zu verhindern!

Bleiben wir gemeinsam gesund!