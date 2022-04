Mit seiner neuen Single „Animal“ lässt Michael Russ alle Hüllen fallen und zeigt der ganzen Welt seine inneren Triebe. Geschrieben und produziert wurde der Song wieder zusammen mit den Erfolgsproduzenten Markus Weiß und Bern Wagner.

Unterdrückst auch du etwas in dir? In jedem von uns schlummert es, doch nur wenige lassen es an die Oberfläche. „I’m an animal“ singt Michael Russ in seinem neuen Song und lässt seinem tierischen Ich damit freien Lauf.

Geballter Rock trifft auch 80s Pop - eine Mischung aus Imagine Dragons und Muse, vollendet mit einer tierisch-genialen Gesangsperformance des Ausnahmekünstlers. Geschrieben und produziert wurde der Song wieder zusammen mit den Erfolgsproduzenten Markus Weiß und Bern Wagner.

Auch für das Musikvideo ließ sich das Team rund um Michael Russ etwas außer gewöhnliches einfallen, neben dem Bau eines Verhörraumes für die Dreharbeiten wurde das Video fast zur Gänze in der „first person“ Perspektive gefilmt, so dass der Zuseher das Gefühl bekommt, mitten im Geschehen und Teil der Handlung zu sein.

Der Song soll aber nicht nur ein Ohrwurm sein. Nein, die Entstehung und Intension des Künstlers waren Tiefgründiger.

„Die Corona-Pandemie, aber auch die aktuellen Weltpolitischen Umstände gingen nicht spurlos an mir vorüber und genau deshalb will ich mit dem Song auch darauf hinweisen, dass es wichtig ist, auf die eigene psychische Gesundheit zu achten. Vor allem der jüngeren Generation müsse klargemacht werden, dass es keine Schande ist, sich bei anhaltender Bedrücktheit und Antriebslosigkeit professionelle Hilfe zu holen.“

Michael Russ

Michael Russ war beim Kulturfrühling in Wagna dabei.

Foto: Stefan Matic

hochgeladen von Waltraud Fischer

Bereits am 3. April gab es die Video Vorpremiere von „Animal“ mit anschließendem Konzert im Kultursaal Wagna zu sehen. Am 15. 4. erschien die Single dann auf allen gängingen Plattformen. Nächster Livetermin von Michael Russ ist der 24. 4. am Hauptplatz Leibnitz beim Solidaritätskonzert für die Ukraine.

