Wandergruppe "Fit im Schritt" startet in die neue Saison

Die südsteirische Wandergruppe "Fit im Schritt" plant am dritten Donnerstag im April den Start in die neue Wandersaison 2021.

Das Zielgebiet sind die Spielfelder Weinberge. Neu dabei sein wird auch der Straßer Bürgermeister Reinhold Höflechner.

Trotz Pandemie wird die Freude am wandern weiter bestehen bleiben. Beim ersten Treffen werden auch die neuen "Fit im Schritt" Leibchen an die Wanderer übergeben. Geplant sind bis Herbst sieben Wanderungen. Die Ziele verstreuen sich in der gesamten Südsteiermark.