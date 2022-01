Nach 33 Jahren ließ Herzblutwirten Ilse Jakopé aus Ratsch Haare fallen. Ein Zeichen für Aufbruch und Neues.

RATSCH AN DER WEINSTRASSE. In den Weingärten ruft nach einer kurzen Winterruhe wieder die Arbeit und im Weinkeller gibt es viel zu tun. Und während die nächste Saison für unsere Winzer und Buschenschänker bereits wieder in den Startlöchern steht, wird auf der Kästenburg in Ratsch an der Weinstraße an neuen Ideen getüftelt.

"Wir lassen das Alte hinter uns und sind ganz im hier und jetzt bei unseren Gästen", betont llse Jakopé, die persönlich Mut zur Veränderung zeigt. Nach 33 Jahren trennte sich die Herzblutwirtin, die seit 1988 am Betrieb tätig ist und 1992 offiziell die Kästenburg von ihren Eltern übernahm, von ihren langen Zöpfen. "Nein, es tut mir nicht leid! Der Verein Steirer mit Herz braucht viel mehr solcher Taten. Wir helfen gerne. Man wird dabei selbst zum Beschenkten", betont Jakopé mit flotter Kurzhaarfrisur.

"Ein Markenzeichen musste weichen, damit ich ein Zeichen setzen kann. Ja, es hat etwas mit Veränderung zu tun."

Ilse Jakopé

Schnipp Schnapp Haare ab

"Ich will Altes loslassen, damit Neues Platz hat und dabei noch Gutes tun", meint Jakopé, die ihre Haarzöpfe nach einem Erinnerungsfoto kürzlich an den Verein "Steirer mit Herz" für die Fertigung einer Echthaarperücke - hautpsächlich zugunsten krebskranker Kinder übergab.

"Vielen Dank für die Zöpfe, die schon bald eine junge Perückenträgerin besonders glücklich machen werden!"

Marcel Resch

Mit der Kürzung der Haare hat Ilse Jakopé für sich persönlich auch die Entscheidung getroffen, dass sie künftig buchstäblich etwas kürzer treten möchte, um der jungen Generation Chancen und Möglichkeiten zur Entfaltung zu bieten.



Ilse Jakoe und ihr Gatte Werner sind in der glücklichen Lage, das der Nachwuchs großes Interesse für den Weinbaubetrieb zeigt.

Tochter Lisa ist bereits ein fixer Bestandteil in der Küche und Sohn Jakob zeichnet für das Weingut samt Weingarten verantwortlich.

"Wenn ich kürzer trete, dann soll das auch Sinn machen, so eine Art Wiedergeburt", meint Jakopé. Um alte Muster, die sich ständig wiederholen, abzulegen, ist die redseelige Wirtin mit einer Geistheilerin in Kontakt: "Für mich ist es ganz wichtig, Vergangenes gehen zu lassen."

Marcel Resch mit Wirtin Ilse Jakopé bei der Übergabe.

Foto: privat

Steirer mit Herz

"Schnipp Schnapp – Haare ab!" – unter diesem Motto ruft der Verein "Steirer mit Herz" mit Obmann Marcel Resch aus St. Johann im Saggautal seit 2016 zum "Haare-Spenden" für die Fertigung von Echthaarperücken zugunsten krebskranker Kinder auf. Seither konnten 2016 Echhaarperücken übergeben werden.

