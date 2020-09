So wie viele Veranstaltungen musste auch die Freiwillige Feuerwehr Tillmitsch aufgrund der Corona Pandemie ihre Jubiläumsfeier absagen. Gefeiert wurde in kleinem Rahmen.



TILLMITSCH. Im Rahmen der Himmeltaumesse fand die Feuerwehr dennoch die Möglichkeit, eine Hl. Florian Statue, der Schutzpatron der Feuerwehrleute, zu segnen. „Er soll die Kameradinnen und Kameraden schützen, die bei Schadensereignissen für die Bevölkerung zu jederzeit und bei jedem Wetter ausrücken und helfen“ betont HBI Erich Strauss. Diese Statue fand ihren ehrenwerten Platz vor dem Rüsthaus auf einem Stein, welcher der heuer 800 Jahre alten Gemeinde Tillmitsch und der 130 Jahre alten FF Tillmitsch gewidmet ist. In diesem Zuge möchte sich die Freiwillige Feuerwehr auch bei allen Gönnern und Sponsoren bedanken.