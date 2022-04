Am Montagnachmittag wurde ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Weiz bei einem Forstunfall in Stanz im Mürztal schwer verletzt, nachdem ihm ein Ast auf den Kopf fiel.

STANZ IM MÜRZTAL. Ein 29-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Weiz war am Montagnachmittag, dem 11. April 2022, mit Holzarbeiten beschäftigt, als es zum Unfall kam. Der Weizer fällte gegen 13:30 Uhr im Ortsteil Fochnitz an einem Forstweg einen Baum. Kurz darauf löste sich ein Ast eines weiteren Baumes und fiel dem 29-Jährigen auf den Kopf.

Mit Helm ausgerüstet

Der Forstarbeiter trug zu diesem Zeitpunkt einen Schutzhelm mit Visier. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch das ÖRK in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur eingeliefert. Von dort wurde er in die HNO Station nach Leoben weitertransportiert. Fremdverschulden dürfte dem derzeitigen Ermittlungsstand nach auszuschließen sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Steirer:innen füllen die Osternester besonders großzügig