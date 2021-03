Um ab 8. Februar 2021 körpernahe Dienstleistungen (zB. Friseur, Massage, Pediküre) in Anspruch nehmen zu können, ist – österreichweit verpflichtend – ein aktuelles negatives Antigen-Testergebnis (nicht älter als 48 Stunden) vorzuweisen.

Bilanz Antigen-Testungen: Von 15. bis 20. März wurden 9.324 Personen getestet. Positiv waren 35.

Bilanz Antigen-Testungen: Von 8. bis 13. 3. 2021 wurden 10.021 Personen getestet. Positiv waren 42.

Alleine in der Woche vom 1. bis 6. März wurden in Leibnitz 9.757 Personen getestet. Positiv waren 34.

Teststraße Leibnitz: Soldaten beenden am Freitag ihren Dienst

Bilanz der Antigen-Testungen von 17. bis 20. Februar in Leibnitz:

6335 Tests, 11 positive Testergebnisse

Neue Öffnungszeiten der Teststraße in Leibnitz

LEIBNITZ. Aus diesem Grund werden die Öffnungszeiten der Teststraßen erweitert. Somit sind in Leibnitz ab 6. Febuar Tests in der Sporthalle (Wagnastraße) Tests täglich von 8 bis 18 Uhr möglich. - ACHTUNG wurde wieder geändert, keine Testungen am SONNTAG!

ACHTUNG: Mit Einführung der generellen FFP2-Maskenpflicht haben sich auch die Rahmenbedingungen für die Teilnahme an den Testungen geändert. Das Tragen von FFP2-Masken in den Teststationen sowie auch am Gelände derselben ist verpflichtend.

Die Anmeldung für die regelmäßigen kostenlosen Antigen-Testungen erfolgt weiterhin über das Anmelde-Tool des Bundes. Für telefonische Anmeldungen steht die Hotline 0800/220 330 täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung.

13.000 Anmeldungen für Impfung in Leibnitz

Am 3.2.2021 verzeichnete die Registrierungsplattform anmeldung.steiermark-impft.at schon am Vormittag die 200.000ste Registrierung. In Leibnitz waren es alleine 13.000.

Zahlen von 1.2. bis 7.2.

Leibnitz: 7512 Tests, 16 positive Testergebnisse

Jetzt wird auch in den Apotheken kostenlos getestet:

Kostenlose Covid19-Antigentests bei Apotheken im Bezirk