Während gerade der Norden der Steiermark mit einem Engpass an Ärzten zu kämpfen hat, ist die Südsteiermark hier noch immer gut aufgestellt.

Viele, vor allem ländliche, Regionen der Steiermark haben damit zu kämpfen, offene Arztstellen zu besetzen. Egal ob Hausärzte oder Fachärzte: In vielen Gemeinden wird händeringend nach Ärzten gesucht. Probleme, die man im Bezirk Leibnitz zum Glück nicht kennt. Im Gesundheitsbereich, egal ob Ärzte, Physiotherapeuten oder Apotheken, ist der Bezirk Leibnitz sehr gut aufgestellt.

Insgesamt gibt es im Bezirk Leibnitz, laut Homepage der Ärztekammer Steiermark, 86 Allgemeinmediziner. Bei 29 Gemeinden im Bezirk Leibnitz entspricht das rund drei Allgemeinmedizinern pro Gemeinde.

Hausärzte finden Nachfolger



Besonders erfreulich ist es auch, dass es den Hausärzten möglich ist, Nachfolger für ihre Ordinationen zu finden. So arbeiten in Ragnitz Hausarzt Alois Holzbauer und seine Tochter Maria-Theresia Holzbauer-Siebenhofer schon Hand in Hand und auch in Großklein ordiniert neben Günther Strohmeier auch schon sein Sohn Matthias. "Da wir für unsere Patientinnen und Patienten um Kontinuität bemüht sind, bin ich froh, dass mein Sohn mich seit rund 1,5 Jahren in der Praxis unterstützt", betont Dr. Günther Strohmeier. Ein weiterer Vorteil ist, dass man vor Ort wohnt und die Patienten schon seit Jahren kennt.

Hausapotheken wichtig

Weiters haben im Bezirk Leibnitz noch insgesamt 16 Hausärzte eine Hausapotheke, was gerade für die ältere Generation, die nicht mehr mobil ist, ein wichtiges Thema ist. Neben den Hausapotheken gibt es überdies noch 12 öffentlichen Apotheken im Bezirk Leibnitz, womit die Südsteiermark auch hier sehr gut aufgestellt ist.

Wichtiger Service

Wie wichtig die Kombination aus Hausärzten und Apotheken ist, zeigt sich während der Corona-Pandemie. Denn sowohl in den Arztpraxen als auch in den öffentlichen Apotheken sind die Warteschlangen für PCR- oder Antigen-Tests riesengroß. Und auch die Wartezeit auf das Testergebnis hat sich, nach anfänglichen Schwierigkeiten, auf rund einen Tag reduziert. Bei den tausenden Tests, die steiermarkweit Tag täglich gemacht werden, eine gute Leistung.

Viele Fachärzte im Bezirk Leibnitz

Es ist ziemlich egal, welches gesundheitliche Problem man hat. Im Bezirk Leibnitz gibt es neben den Hausärzten auch unzählige Fachärzte. So gibt es vier Augenärzte, elf Gynäkologen, drei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, zwei Urologen, zwei Hautärzte und neun Internisten.

Da viele die langen Wartezeiten bei manchen Fachärzten bemängeln, ist es ratsam, früh genug einen Termin zu vereinbaren. Gerade bei Augenärzten oder Zahnärzten, wenn es sich um eine Kontrolluntersuchung handelt, kann der Termin schon ein halbes Jahr im Voraus vereinbart werden.