Albert Kriwetz neuer Gastgeber im Fischwirt im Urmeer

Albert Kriwetz, zuletzt im Grazer Restaurant Eckstein tätig, wird ab sofort neuer Gastgeber im Fischwirt im Urmeer. Erst vor drei Wochen wurde das Fischlokal von der Familie Grossauer-Widakovich im wunderschönen Sulztal eröffnet und ist bereits jetzt DER neue Hotspot in der südsteirischen Weinstraße.

Der kulinarische Capo der Grossauer-Gruppe, Christof Widakovich, hat ja schon viele Jahre erfolgreich gemeinsam mit dem Top-Sommelier und Unternehmer Albert Kriwetz in der ehemaligen Grazer Institution, dem Eckstein, zusammengearbeitet. Jetzt, viele Jahre später, ist es wieder soweit und Widakovich und Kriwetz ziehen gemeinsam an einem Strang.

Widakovich: „Ich habe Albert angerufen und ihn gefragt, ob er seine enorme Weinkompetenz, seine Südsteiermarkspezialisierung und seine unglaubliche Gäste-Empathie, die weit über die steirischen Grenzen hinaus bekannt ist, nicht in unser neues Projekt – den Fischwirt im Urmeer an der südsteirischen Weinstraße – einbringen will. Das würde doch perfekt passen, wie die Faust auf‘s Aug‘. Oder besser gesagt: Wie der feine Oberskren zu unserem eine Stunde lang mit Weinrebenholz geräuchertem Bio-Saibling.“

Konkret bedeutet das, dass Albert Kriwetz schon ab kommender Woche (13. August 2020) als Gastgeber und (Wein-)Experte im neuen Südsteiermark-Hotspot Fischwirt im Urmeer fungieren wird. Zusätzlich wird natürlich immer ein Mitglied der Familie Grossauer-Widakovich Seite an Seite mit ihm für die Gäste da sein und für ihr Wohl sorgen.

Auch Patron Franz Grossauer freut sich selbstverständlich über den Neuzugang, hat er Albert Kriwetz doch schon durch das überdimensionierte Weinlager in seiner Gastrozentrale in der Grazer Kalvarienbergstraße geführt. Und Kriwetz zeigte sich mehr als begeistert. Auf neue Weinentdeckungen auf der Fischwirt-Karte darf man aber gespannt sein.

Franz Grossauer und Christof Widakovich sind sich einig: „Wir freuen uns, dass wir einen Spezialisten mehr zu unserem Familienunternehmen zählen dürfen. Mit Albert werden wir bestimmt viele kulinarisch-unvergessliche und vinophile Momente erleben!“