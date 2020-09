Bereits im Altertum unternahm man zum Besuche von Kultstätten weite Reisen, religiöse Begeisterung und Abenteuerlust führten zu den Kreuzzügen. Dann wurde Italien, die Geburtsstätte der Renaissance, das Wanderziel aller Gebildeten, und seit zwei Jahrhunderten führt der Natursinn und das Bedürfnis nach Erholung den von den Römern einst so verabscheuten Alpengebieten sowie den Küstengebieten und exotischen Stränden zu jeder Jahreszeit immer mehr Gäste zu.

Die Anfänge des steirischen Fremdenverkehrs liegen in der Antike. Nach dem Zeugnis des Appianus hielt sich Kaiser Augustus 25 v. Chr. bei Pettau auf, wo er durch einen Steinwurf am Knie verwundet worden sei, und daher diese Verse entstanden:

Purpurat Augustus Petae confinaia Caesar,

Purpurat & Christus profuso sanguine mundum.

(könnte heißen)

Kaiser Augustus färbte die Grenzen Pettaus,

Christus färbte durch sein Blut über die Maßen die Welt.

Hadrian, der bekannte römische Kaiser (117 bis 138 n. Chr.), war ein Tourist wie wir. Er durchwanderte zu Fuß das gesamte römische Reich, so auch die „Nives Celticae“ und Ägypten. Er und seine Mitreisenden verewigten sich mit Grafitti an 3500 Jahre alten Säulen am Nil. Er reiste mit seiner Frau und seinem Liebling Antinoos, mit dessen Namen er in Ägypten die einzige römische Stadt gründete. An die ägyptische Reise erinnert das steinerne Krokodil im Garten seiner Villa, heute bekannt als Villa d’ Este. Hadrian war ein vom Hellenismus durchdrungener Kulturmensch. Er sah sich alles selbst mit kritischem Auge an, denn er reiste nicht nur zum persönlichen Vergnügen; sein Interesse galt dem Zustand der öffentlichen Einrichtungen wie Straßen und Wege und Bauten. Auf Hadrian gehen auch der Bau des germanischen Limes und der Hadrians-Wall in Schottland zurück. Die Folge waren wichtige Verbesserungen im ganzen Reich. Zdf. info vom 10. August 2015-Mthos Hadrian.

Seine Bemühungen für die Provinz würdigt eine zwischen Cilli und Hoheneck gefundene Steininschrift:

IMP. CAES. DIVI: TRAIANI. PARTHICI. Divi. Nervae. Nero. Traianus. Hadrianus- AUG. Pontifex. Maximus. Trib. Potest. Imp. II. Cos. III. XII.

Hadrian fand in Kaiser Marc Aurel (161 bis 180 n. Chr.) einen Nachahmer. Das ganze norische Land war überzogen mit Ansiedlungen und von gepflegten Straßen durchdrungen. Römische Baumeister errichteten öffentliche und private Bauten, wie Wasserleitungen und Brücken und Erholungseinrichtungen wie Bäder und Heilthermen. Öffentliche Speicher sicherten die Lebensmittelversorgung.

Der Sohn des in der Steiermark beliebten Kaisers Septimus Severus (193-211 n. Chr.), Caracalla, pflegte in den steirischen Bergen gerne zu jagen.

Das Klima Noricums war zu Römerzeit milder und die Ernten besser. Die Römer empfanden den Aufenthalt in der Steiermark als angenehm. Ihre bereits hier geborenen Nachkommen hingen an der Steiermark und der Lebensweise seiner Bewohner.

Als 488 n. Chr. Odoaker den gutgemeinten Befehl erließ Noricum sollte wegen der unsicheren Verhältnisse von den römischen Bürgern geräumt werden, verließen nur die in den gefährdetsten Grenzgebieten lebenden Provinzialen ihre Anwesen, um nach Italien abzuwandern.

Die Römer suchten nach der kürzesten Verbindung zum Rhein und Donau und legten im Schweizer Kanton Graubünden einen Steig durch die Via – Mala Schlucht an. Ein in einer Höhle angelegtes Heiligtum des Mithras sollte die Reisenden beschützen. Während des Straßenbaues über den Großglockner fanden die Arbeiter beim Hochtor die Statuette des Herkules, des Beschützers der Wege. Das beweist, dass die Römer trotz ihrer Abneigung gegen das Gebirge die Scharte für den Säumerverkehr benützten.

Die Bäder zu Tüffern in der Untersteiermark sind schon von den Römern benutzt worden, so wie die Bäder des Herkules zu Mehadia den Befahrern des Saveflusses bekannt gewesen sein mussten. In Tüffern wurde folgenden Inschrift auf einem Gelübdestein gefunden: NYMPHIS. AUG. FRUCTUS. Q. Sabini. Verani C. P: P. Vilic. Posiut. Auf der anderen Seite des Steines standen die Worte: Nymphis. Aug. Martius. Finitus. V.S. L. M.